На Донбасі українські захисники відбили 7 атак ворога

На Донецькому та Луганському напрямку українські захисники відбили 7 атак російських окупантів.

Джерело: пресштаб операції Об’єднаних сил

Дослівно: "Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 7 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам.".

Деталі: Упродовж доби 26 березня сили оборони знищили 8 ворожих танків, 8 одиниць броньованої та 3 одиниці автомобільної техніки, а також один міномет окупантів.

Із них 5 танків, 6 броньованих машин піхоти та 1 автомобільну техніку знищило оперативно-тактичне угруповання "Схід" на Донецькому напрямку оборонної операції.

Що було раніше: Світові медіа звернули увагу 26 березня, що російське військове командування почасти дало сигнали, що окупаційні війська РФ планують зосередити основні наземні операції на захопленні Донеччини та Луганщини.