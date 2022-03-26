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На Донбасі українські захисники відбили 7 атак ворога

Денис КарловськийСубота, 26 березня 2022, 21:44
Фото ілюстративне: пресштаб ООС

На Донецькому та Луганському напрямку українські захисники відбили 7 атак російських окупантів. 

Джерело: пресштаб операції Об’єднаних сил

Дослівно: "Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 7 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам.".

Деталі: Упродовж доби 26 березня сили оборони знищили 8 ворожих танків, 8 одиниць броньованої та 3 одиниці автомобільної техніки, а також один міномет окупантів.

Із них 5 танків, 6 броньованих машин піхоти та 1 автомобільну техніку знищило оперативно-тактичне угруповання "Схід" на Донецькому напрямку оборонної операції.

Що було раніше: Світові медіа звернули увагу 26 березня, що російське військове командування почасти дало сигнали, що окупаційні війська РФ планують зосередити основні наземні операції на захопленні Донеччини та Луганщини.

Теми: Донецька областьЛуганська областьОб'єднані сили на Донбасівійна
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