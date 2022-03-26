Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Донбассе украинские защитники отбили 7 атак врага

Денис КарловскийСуббота, 26 марта 2022, 21:44
На Донбассе украинские защитники отбили 7 атак врага
фото иллюстративное: пресс-штаб ООС

На Донецком и Луганском направлении украинские защитники отразили 7 атак российских оккупантов.

Источник: пресс-штаб операции Объединенных сил

Дословно: "Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 7 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам".

Реклама:

Детали: За сутки 26 марта силы обороны уничтожили 8 вражеских танков, 8 единиц бронированной и 3 единицы автомобильной техники, а также один миномет оккупантов.

Из них 5 танков, 6 бронированных машин пехоты и 1 единицу автомобильной техники уничтожила оперативно-тактическая группировка "Восток" на Донецком направлении оборонной операции.

Что было раньше: Мировые СМИ обратили внимание 26 марта, что российское военное командование отчасти дало сигналы, что оккупационные войска РФ планируют сосредоточить основные наземные операции на захвате Донецкой и Луганской областей.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Донецкая областьЛуганская областьОбъединенные силы на Донбассевойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
Донецкая область
Авиакатастрофа двух вертолетов: в Полтаве прощаются с погибшими экипажами Ми-8
Россияне за сутки убили двух жителей Донецкой и Херсонской областей
Авиакатастрофа двух Ми-8 возле Краматорска: ГБР изучит версии диверсии и сбития врагом
Последние новости
10:11
Генштаб: За время большой войны РФ совершила 465 химических атак, динамика растет
09:43
Украина начала импортировать соль из Африки: с добычей на Закарпатье есть проблемы
09:37
Недейственная реабилитация: почему электрофорез, массаж, магнит неэффективны - объясняет врач
09:30
После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
09:12
Командующий Тарнавский прогнозирует, что 2024 год на фронте может быть более сложным
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибшие и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
Все новости...
Реклама: