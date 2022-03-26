На Донбассе украинские защитники отбили 7 атак врага

На Донецком и Луганском направлении украинские защитники отразили 7 атак российских оккупантов.

Источник: пресс-штаб операции Объединенных сил

Дословно: "Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 7 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам".

Детали: За сутки 26 марта силы обороны уничтожили 8 вражеских танков, 8 единиц бронированной и 3 единицы автомобильной техники, а также один миномет оккупантов.

Из них 5 танков, 6 бронированных машин пехоты и 1 единицу автомобильной техники уничтожила оперативно-тактическая группировка "Восток" на Донецком направлении оборонной операции.

Что было раньше: Мировые СМИ обратили внимание 26 марта, что российское военное командование отчасти дало сигналы, что оккупационные войска РФ планируют сосредоточить основные наземные операции на захвате Донецкой и Луганской областей.