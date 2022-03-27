"Нагірного Карабаху" не існує: Азербайджан нагадав Росії, чия це територія

Міністерство оборони Азербайджану вимагає РФ вивести війська Вірменії з визнаних у світі територій Азербайджану і більше не використовувати вираз "Нагірний Карабах", бо його не існує, а є - Азербайджан.

Джерело: Міноборони Азербайджану

Дослівно: "Міноборони Азербайджану закликає Міноборони РФ відповідно до положень тристоронньої заяви забезпечити повне виведення залишків вірменської армії та незаконних вірменських збройних формувань з визнаних міжнародним співтовариством територій Азербайджану, не представляти у спотвореній формі пересування збройних сил Азербайджану в межах суверенних територій нашої країни, не використовувати вираз "Нагірний Карабах" та правильно вказувати назву територій Азербайджану".

Деталі: 25 березня відбулася телефонна розмова міністра оборони Азербайджану генерал-полковника Закіра Гасанова з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу.

Глави відомств обговорили ситуацію у невизнаній Нагірно-Карабахській республіці, де тимчасово дислоковано російський миротворчий контингент.

В Азербайджані заявили, що "висловлюють жаль у зв'язку з односторонньою заявою Міноборони РФ від 26 березня 2022 року" (там РФ звинуватила Азербайджан у порушенні договору та вторгненні в зону відповідальності "миротворців" РФ - ред.).

Азербайджан зазначає, що немає жодної адміністративно-територіальної одиниці під назвою "Нагірний Карабах". А назва села, що згадується у заяві, не Фурух, а Фаррух.

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Гасанов заявив Шойгу, що на пунктах проводиться уточнення позицій та місць дислокації, але незважаючи на це, вранці 26 березня члени незаконних вірменських збройних формувань зробили спробу здійснити диверсію проти підрозділів Азербайджанської армії.

Азербайджан заявив, що не порушував положень тристоронньої заяви від 10 листопада 2020 року, на відміну від Вірменії.

Дослівно: "Досі не виконано повного виведення залишків вірменської армії та незаконних вірменських збройних формувань з території Азербайджану відповідно до пункту 4 цієї заяви".

Також в Азербайджані вважають, що заява РФ "суперечить характеру двосторонніх відносин" та декларації про союзницьку взаємодію, підписану 22 лютого 2022 року.

Довідково: Наразі кордони між Вірменією та Азербайджаном не демарковані, що приводить до конфліктів та збройних сутичок.

Передісторія:

25 березня Азербайджан розпочав наступ в Карабаху і, як стверджує Єреван, порушив контактну лінію. Стабільність у цьому регіоні мають забезпечувати "миротворці", російські військовослужбовці, але вони не стали запобігати ескалації. Вірменія хоче розслідувати дії російських "миротворців" та просить Росію збільшити кількість військових у регіоні.

і, як стверджує Єреван, порушив контактну лінію. Стабільність у цьому регіоні мають забезпечувати "миротворці", російські військовослужбовці, але вони не стали запобігати ескалації. Вірменія хоче розслідувати дії російських "миротворців" та просить Росію збільшити кількість військових у регіоні. У 2020 році восени в Нагірному Карабаху, контроль за яким змагаються дві країни, спалахнув військовий конфлікт. Фактично переможцем став Азербайджан, здобувши контроль за кількома районами та примусивши Вірменію визнати ці здобутки. Вірменська влада тоді заявила про понад дві тисячі загиблих, а також постала перед масовими протестами громадян через поразку.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що відкриття додаткових фронтів у сфері інтересів РФ на територіях інших країн дуже допомогло б Україні боротися з російським нападом. Одним із таких конфліктів він назвав Карабах.

Знати більше: Незакінчений конфлікт - що відбувається з Карабахом за рік після війни