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"Нагорного Карабаха" не существует: Азербайджан напомнил России, чья это территория

Алена МазуренкоВоскресенье, 27 марта 2022, 01:33
Нагорного Карабаха не существует: Азербайджан напомнил России, чья это территория
фото: getty images

Министерство обороны Азербайджана требует РФ вывести войска Армении из признанных в мире территорий Азербайджана и больше не использовать выражение "Нагорный Карабах".

Источник: Минобороны Азербайджана

Дословно: "Минобороны Азербайджана призывает Минобороны РФ в соответствии с положениями трехстороннего заявления обеспечить полный вывод остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований с признанных международным сообществом территорий Азербайджана, не представлять в искаженной форме передвижение вооруженных сил Азербайджана в пределах суверенных территорий нашей страны, не использовать выражение "Нагорный Карабах" и правильно указывать название территорий Азербайджана".

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Детали: 25 марта состоялся телефонный разгоор министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Главы ведомств обсудили ситуацию в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент.

В Азербайджане заявили, что "выражают сожаление в связи с односторонним, не отражающим действительности, заявлением Минобороны РФ от 26 марта 2022 года" (там РФ обвинила Азербайджан в нарушении договора и вторжении в зону ответственности "миротворцев" РФ - ред.).

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Азербайджан отмечает, что нет никакой административно-территориальной единицы под названием "Нагорный Карабах". А название села, упоминаемого в заявлении, не Фурух, а Фаррух.

Гасанов заявил Шойгу, что на пунктах проводится уточнение позиций и мест дислокации, но несмотря на это, утром 26 марта члены незаконных армянских вооруженных формирований предприняли попытку совершить диверсию против подразделений Азербайджанской армии.

Азербайджан заявил, что привержен трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года и не нарушал его положений, в отличаи от Армении. 

Дословно: "До сих пор не выполнен полный вывод остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований с территории Азербайджана в соответствии с пунктом 4 данного заявления".

Также в Азербайджане считают, что заявление РФ "противоречит характеру двусторонних отношений" и декларации о союзническом взаимодействии, подписаной 22 февраля 2022 года.

Справка: В настоящее время границы между Арменией и Азербайджаном не демаркированы, что приводит к конфликтам и вооруженным столкновениям.

Предыстория:

  • 25 марта Азербайджан начал наступление в Карабахе и, как утверждает Ереван, нарушил контактную линию. Стабильность в этом регионе должны обеспечивать "миротворцы", российские военнослужащие, но они не стали предотвращать эскалацию. Армения хочет расследовать действия российских "миротворцев" и просит Россию увеличить количество военных в регионе.
  • В 2020 году осенью в Нагорном Карабахе, контроль за которым соревнуются две страны, вспыхнул военный конфликт. Фактически победителем стал Азербайджанполучивший контроль за несколькими районами и заставив Армению признать эти приобретения. Армянские власти тогда заявили о более чем двух тысячах погибших, а также предстали перед массовыми протестами граждан из-за поражения в конфликте.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что открытие дополнительных фронтов в сфере интересов РФ на территориях других стран очень помогло бы Украине бороться с российским нападением. Одним из таких конфликтов он назвал Карабах.

Знать больше: Незаконченный конфликт - что происходит с Карабахом через год после войны

Темы: Нагорный КарабахРосcиявойнаАзербайджан
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