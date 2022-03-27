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Кадиров показав відео нібито з Маріуполя, на якому організатор вбивства Нємцова

Олена РощінаНеділя, 27 березня 2022, 09:15
Кадиров показав відео нібито з Маріуполя, на якому організатор вбивства Нємцова
Руслан Геремєєв, скриншот Медіазони

Глава Чечні Рамзан Кадиров показав відео про участь чеченців у захопленні Маріуполя, на якому зображений Руслан Геремєєв, якого вважають організатором вбивства опозиційного російського політика Бориса Нємцова.

Джерело: Рамзан Кадиров у Telegram та Медиазона

Деталі: Рамзан Кадиров виклав у Телеграмі відео про участь чеченських військових у захопленні українського міста Маріуполь, на якому присутній фігурант справи про вбивство Бориса Нємцова, екс-офіцер чеченського батальйону "Північ" Нацгвардії Руслан Геремєєв.

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За словами Кадирова, Геремєєв керує "його підрозділом", який "відбив нациків і захопив адміністративний центр" у Маріуполі.

На відео Геремєєв промовляє молитву і виголошує промову чеченською мовою під гуркіт обстрілів, а його бійці піднімають прапор на будівлю і дають автоматну чергу в небо.

Адвокат сім'ї Нємцова Вадим Прохоров називав Геремєєва справжнім організатором убивства політика, хоча Слідчий комітет РФ оголосив у розшук як підозрюваного в організації вбивства лише його особистого водія Руслана Мухудінова.

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Самого Геремєєва у справі про вбивство Нємцова не допитували: слідчий говорив у суді, що стукав у двері дому Геремеєвих, але ніхто не відчинив. СКР так і не висунув йому звинувачення. 

Кадиров називав надуманими підозри у причетності Геремєєва до вбивства Нємцова.

Нагадаємо: 13 березня в російських Телеграм-каналах з'явилась інформація, що Рамзан Кадиров перебуває в Україні, 14 березня сам Кадиров опублікував відео і заявив, що воно зняте в Гостомелі під Києвом, а 15 березня вже опублікував відео з Чечні.

"Українська правда" за телефоном глави Чечні підтвердила, що Кадиров не був в Україні того тижня.

Теми: МаріупольКадировНємцоввійна
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