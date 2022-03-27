Кадыров показал видео якобы из Мариуполя, на котором организатор убийства Немцова

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео об участии чеченцев в захвате Мариуполя, на котором запечатлен Руслан Геремеев, которого считают организатором убийства оппозиционного российского политика Бориса Немцова.

Источник: Рамзан Кадыров в Telegram и Медиазона

Детали: Рамзан Кадыров выложил в Телеграме видео об участии чеченских военных в захвате украинского города Мариуполь, на котором присутствует фигурант дела об убийства Бориса Немцова, экс-офицер чеченского батальона "Север" Нацгвардии Руслан Геремеев.

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По словам Кадырова, Геремеев руководит "его подразделением", которое "отбило нациков и захватило административный центр" в Мариуполе.

На видео Геремеев произносит молитву и произносит речь на чеченском под грохот обстрелов, а его бойцы водружают флаг на здание и дают автоматную очередь в небо.

Адвокат семьи Немцова Вадим Прохоров называл Геремеева настоящим организатором убийства политика, хотя Следственный комитет РФ объявил в розыск как подозреваемого в организации убийства только его личного водителя Руслана Мухудинова.

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Самого Геремеева по делу об убийстве Немцова не допрашивали: следователь говорил в суде, что стучался в дверь дома Геремеевых, но ему никто не открыл. СКР так и не предъявил ему обвинение.

Кадыров называл надуманными подозрения в причастности Геремеева к убийству Немцова.

Напомним: 13 марта в российских Телеграмм-каналах появилась информация, что Рамзан Кадыров находится в Украине, 14 марта сам Кадыров опубликовал видео и заявил, что оно снято в Гостомеле под Киевом, а 15 марта уже опубликовал видео из Чечни.

"Украинская правда" по телефону главы Чечни подтвердила, что Кадыров не был в Украине на той неделе.