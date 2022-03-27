Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Кадыров показал видео якобы из Мариуполя, на котором организатор убийства Немцова

Елена РощинаВоскресенье, 27 марта 2022, 09:15
Руслан Геремеев, скриншот Медиазоны

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео об участии чеченцев в захвате Мариуполя, на котором запечатлен Руслан Геремеев, которого считают организатором убийства оппозиционного российского политика Бориса Немцова.

Источник: Рамзан Кадыров в Telegram и Медиазона

Детали: Рамзан Кадыров выложил в Телеграме видео об участии чеченских военных в захвате украинского города Мариуполь, на котором присутствует фигурант дела об убийства Бориса Немцова, экс-офицер чеченского батальона "Север" Нацгвардии Руслан Геремеев.

По словам Кадырова, Геремеев руководит "его подразделением", которое "отбило нациков и захватило административный центр" в Мариуполе.

На видео Геремеев произносит молитву и произносит речь на чеченском под грохот обстрелов, а его бойцы водружают флаг на здание и дают автоматную очередь в небо.

Адвокат семьи Немцова Вадим Прохоров называл Геремеева настоящим организатором убийства политика, хотя Следственный комитет РФ объявил в розыск как подозреваемого в организации убийства только его личного водителя Руслана Мухудинова.

Самого Геремеева по делу об убийстве Немцова не допрашивали: следователь говорил в суде, что стучался в дверь дома Геремеевых, но ему никто не открыл. СКР так и не предъявил ему обвинение. 

ВИДЕО ДНЯ

Кадыров называл надуманными подозрения в причастности Геремеева к убийству Немцова.

Напомним: 13 марта в российских Телеграмм-каналах появилась информация, что Рамзан Кадыров находится в Украине, 14 марта сам Кадыров опубликовал видео и заявил, что оно снято в Гостомеле под Киевом, а 15 марта уже опубликовал видео из Чечни.

"Украинская правда" по телефону главы Чечни подтвердила, что Кадыров не был в Украине на той неделе.

Темы: МариупольКадыровНемцоввойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

обновлено, фото, видеоВ России заявляют о пожаре на нефтебазе в Белгороде

Россия перебрасывает ракетные комплексы к украинской границе в Беларуси

План Путина захватить Украину уже провалился – глава армии Британии

Байден не собирается говорить с Путиным – нужна "серьезная деэскалация"

Зеленский наказал двух генералов СБУ – лишил звания за "антигероизм"

Президент: Перегруппировка – часть тактики РФ, впереди будут битвы

Все новости...
Мариуполь
Оккупанты сжимают кольцо вокруг Мариуполя, но город под контролем ВСУ – мэр 
Россияне насильно вывезли из Мариуполя от 20 до 30 тысяч горожан – мэр
Оккупанты вывезли из Мариуполя в Донецк детей без родителей – СМИ
Последние новости
06:50
Сводка Генштаба: на двух направлениях ВСУ отбили 7 вражеских атак
06:36
300 сирийских наемников прибыли в Россию, чтобы воевать в Украине – СМИ
06:35
обновлено, фото, видеоВ России заявляют о пожаре на нефтебазе в Белгороде
05:55
Россияне разграбили ЧАЭС и отель рядом — вынесли даже вилки и ложки
05:39
Путину нет места в "Большой двадцатке" – Трюдо
05:33
обновленоРоссийские оккупанты под Черниговом уничтожили две колонны волонтеров
05:10
Зеленский наградил еще 136 военных
04:54
Армения не будет способствовать транзиту наемников на войну с Украиной – Пашинян
04:31
СМИ: ЕС на саммите с Китаем потребует заверений, что Пекин не будет помогать России в войне
04:28
Россия перебрасывает ракетные комплексы к украинской границе в Беларуси
Все новости...