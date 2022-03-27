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Захисники звільнили Гусарівку на Харківщині

Ірина БалачукНеділя, 27 березня 2022, 11:19
ФОТО З FACEBOOK ДОНІКА

Збройні сили України вибили окупантів із села Гусарівка, що неподалік від окупованої Балаклеї, у Харківській області.

Джерело: Центр стратегічних комунікацій Spravdi з посиланням на ЗСУ та волонтер Роман Донік у Facebook

Дослівно Spravdi: "Захисники України звільнили село Гусарівка (Харківська область). Гусарівка була окупована силами 2 БТГрів російських окупантів за підтримки підрозділів російського спецназу". 

 
Фото з Facebook Доніка

Деталі: Повідомляється, що захисники знищили близько 60 одиниць ворожої техніки, втрати особового складу уточнюються, але рахунок "за сотню".  

 
Фото з Facebook Доніка

Цю ж інформацію підтверджує і волонтер Донік. Він також виклав у соцмережу фото знищеної техніки окупантів. 

 
Фото з Facebook Доніка

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Теми: Харківська областьвійна
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