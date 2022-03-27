Захисники звільнили Гусарівку на Харківщині

Збройні сили України вибили окупантів із села Гусарівка, що неподалік від окупованої Балаклеї, у Харківській області.

Джерело: Центр стратегічних комунікацій Spravdi з посиланням на ЗСУ та волонтер Роман Донік у Facebook

Дослівно Spravdi: "Захисники України звільнили село Гусарівка (Харківська область). Гусарівка була окупована силами 2 БТГрів російських окупантів за підтримки підрозділів російського спецназу".

Фото з Facebook Доніка

Деталі: Повідомляється, що захисники знищили близько 60 одиниць ворожої техніки, втрати особового складу уточнюються, але рахунок "за сотню".

Фото з Facebook Доніка

Цю ж інформацію підтверджує і волонтер Донік. Він також виклав у соцмережу фото знищеної техніки окупантів.

Фото з Facebook Доніка

Передісторія:

Раніше українські захисники повідомили, що звільнили с. Вільхівка, що в кількох кілометрах від Харкова, знищили близько 70 окупантів та 27 взяли в полон.

Також у Харківській області українська армія звільнила кілька населених пунктів у напрямку Малої Рогані.