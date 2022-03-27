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Защитники освободили Гусаровку на Харьковщине

Ирина БалачукВоскресенье, 27 марта 2022, 11:19
ФОТО ИЗ FACEBOOK ДОНИКА

Вооруженные силы Украины выбили оккупантов из села Гусаровка, что недалеко от оккупированной Балаклеи, в Харьковской области.

Источник: Центр стратегических коммуникаций Spravdi со ссылкой на ВСУ и волонтер Роман Доник в Facebook

Дословно Spravdi: "Защитники Украины освободили село Гусаровка (Харьковская область). Гусаровка была оккупирована силами 2 БТГров российских оккупантов при поддержке подразделений российского спецназа". 

 
Фото из Facebook ДонИка

Детали: Сообщается, что защитники уничтожили около 60 единиц вражеской техники, потери личного состава уточняются, но счет "за сотню".

 
Фото из Facebook ДонИка

Эту же информацию подтверждает и волонтер Доник. Он также выложил в соцсети фото уничтоженной техники оккупантов.  

 
Фото из Facebook ДонИка

Предыстория: 

  • Ранее украинские защитники сообщили, что освободили с. Ольховка, что в нескольких километрах от Харькова, уничтожили около 70 оккупантов и еще 27 взяли в плен.
  • Также в Харьковской области украинская армия освободила несколько населенных пунктов в направлении Малой Рогани.

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Темы: Харьковская областьвойна
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