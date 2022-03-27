Защитники освободили Гусаровку на Харьковщине

Вооруженные силы Украины выбили оккупантов из села Гусаровка, что недалеко от оккупированной Балаклеи, в Харьковской области.

Источник: Центр стратегических коммуникаций Spravdi со ссылкой на ВСУ и волонтер Роман Доник в Facebook

Дословно Spravdi: "Защитники Украины освободили село Гусаровка (Харьковская область). Гусаровка была оккупирована силами 2 БТГров российских оккупантов при поддержке подразделений российского спецназа".

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Фото из Facebook ДонИка

Детали: Сообщается, что защитники уничтожили около 60 единиц вражеской техники, потери личного состава уточняются, но счет "за сотню".

Фото из Facebook ДонИка

Эту же информацию подтверждает и волонтер Доник. Он также выложил в соцсети фото уничтоженной техники оккупантов.

Фото из Facebook ДонИка

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