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Ватажок бойовиків "ЛНР" заговорив про референдум про входження до складу Росії

Ірина БалачукНеділя, 27 березня 2022, 11:51

Ватажок квазіреспубліки "ЛНР" Леонід Пасічник заявив, що найближчим часом на території "ЛНР" може пройти референдум про входження до складу Росії.

Джерело: російське видання ТАСС з посиланням на Пасічника

Пряма мова Пасічника: "Референдум про входження до складу Росії може пройти в ЛНР найближчим часом".

Деталі: Водночас голова комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків із співвітчизниками Леонід Калашніков заявив, що "для проведення референдуму про входження ЛНР до складу РФ зараз невідповідний час".

Для довідки: Росія у 2014 році окупувала український Крим, провівши псевдореферендум на території півострова.

Згідно з українським законодавством, в умовах воєнного стану заборонено проведення всеукраїнських та місцевих референдумів.

Верховна Рада ввела воєнний стан в Україні 24 лютого у зв’язку з нападом Росії. 15 березня ВР продовжила дію воєнного стану до 25 квітня.

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Передісторія: 

  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що остаточно формат компромісів щодо гарантій безпеки та тимчасово окупованих територій на переговорах між Україною та Росією може бути винесений на всеукраїнський референдум.
  • Наскільки відомо, Росія домагається від України відмови від курсу на НАТО, визнання Криму російським, а Донецької та Луганської областей – незалежними "ДНР" та "ЛНР". Крім того, у Кремлі вимагають "денацифікації" та роззброєння від України.

Теми: Луганська областьОРДЛОвійнаРосія
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