Ватажок бойовиків "ЛНР" заговорив про референдум про входження до складу Росії

Ватажок квазіреспубліки "ЛНР" Леонід Пасічник заявив, що найближчим часом на території "ЛНР" може пройти референдум про входження до складу Росії.

Джерело: російське видання ТАСС з посиланням на Пасічника

Пряма мова Пасічника: "Референдум про входження до складу Росії може пройти в ЛНР найближчим часом".

Деталі: Водночас голова комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків із співвітчизниками Леонід Калашніков заявив, що "для проведення референдуму про входження ЛНР до складу РФ зараз невідповідний час".

Для довідки: Росія у 2014 році окупувала український Крим, провівши псевдореферендум на території півострова.

Згідно з українським законодавством, в умовах воєнного стану заборонено проведення всеукраїнських та місцевих референдумів.

Верховна Рада ввела воєнний стан в Україні 24 лютого у зв’язку з нападом Росії. 15 березня ВР продовжила дію воєнного стану до 25 квітня.

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