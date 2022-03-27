Главарь боевиков "ЛНР" заявил о референдуме о вхождении в состав России
Главарь квазиреспублики "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что в ближайшее время на территории "ЛНР" может пройти референдум о вхождении в состав России.
Источник: российское издание ТАСС со ссылкой на Пасечника
Прямая речь Пасечника: "Референдум о вхождении в состав России может пройти в ЛНР в ближайшее время".
Детали: Вместе с тем глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что "для проведения референдума о вхождении "ЛНР" в состав РФ сейчас неподходящее время".
Для справки: Россия в 2014 году оккупировала украинский Крым, проведя псевдореферендум на территории полуострова.
Согласно украинскому законодательству, в условиях военного положения запрещено проведение всеукраинских и местных референдумов.
Верховная Рада ввела военное положение в Украине 24 февраля в связи с нападением России. 15 марта ВР продлила действие военного положения до 25 апреля.
Предыстория:
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что окончательно формат компромиссов по гарантиям безопасности и временно оккупированным территориям на переговорах между Украиной и Россией может быть вынесен на всеукраинский референдум.
- Насколько известно, Россия добивается от Украины отказа от курса на НАТО, признания Крыма российским, а Донецкой и Луганской областей – независимыми "ДНР" и "ЛНР". Кроме того, в Кремле требуют "денацификации" и разоружения от Украины.