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Главарь боевиков "ЛНР" заявил о референдуме о вхождении в состав России

Ирина БалачукВоскресенье, 27 марта 2022, 11:51

Главарь квазиреспублики "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что в ближайшее время на территории "ЛНР" может пройти референдум о вхождении в состав России.

Источник: российское издание ТАСС со ссылкой на Пасечника

Прямая речь Пасечника: "Референдум о вхождении в состав России может пройти в ЛНР в ближайшее время".

Детали: Вместе с тем глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что "для проведения референдума о вхождении "ЛНР" в состав РФ сейчас неподходящее время".

Для справки: Россия в 2014 году оккупировала украинский Крым, проведя псевдореферендум на территории полуострова.

Согласно украинскому законодательству, в условиях военного положения запрещено проведение всеукраинских и местных референдумов.

Верховная Рада ввела военное положение в Украине 24 февраля в связи с нападением России. 15 марта ВР продлила действие военного положения до 25 апреля.

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Предыстория:

  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что окончательно формат компромиссов по гарантиям безопасности и временно оккупированным территориям на переговорах между Украиной и Россией может быть вынесен на всеукраинский референдум
  • Насколько известно, Россия добивается от Украины отказа от курса на НАТО, признания Крыма российским, а Донецкой и Луганской областей – независимыми "ДНР" и "ЛНР". Кроме того, в Кремле требуют "денацификации" и разоружения от Украины. 

Темы: Луганская областьОРДЛОвойнаРосcия
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