Львівська нафтобаза теж повністю знищена російською ракетою – ОДА

Нафтобаза у Львові, в яку росіяни вдарили ракетою 26 березня, знищена повністю, повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації.

Джерело: голова ОВА Максим Козицький у Telegram

Пряма мова Козицького: "Нафтобаза у Львові, у яку напередодні влучила ракета, повністю зруйнована.

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Підрозділи ДСНС ліквідовували пожежу протягом усієї ночі".

Нагадаємо: У суботу російські військові завдали кількох ударів по Львову.

У Львові вранці 27 березня ліквідували пожежу, яку гасили понад 12 годин.

ВІДЕО ДНЯ

27 березня стало відомо, що нафтобаза в Дубно що на Рівненщині теж зруйнована вщент.