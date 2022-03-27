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Львовская нефтебаза тоже полностью уничтожена российской ракетой – ОГА

Роман ПетренкоВоскресенье, 27 марта 2022, 13:30

Нефтебаза во Львове, в которую россияне ударили ракетой 26 марта, полностью уничтожена, сообщили во Львовской областной военной администрации.

Источник: глава ОВА Максим Козицкий в Telegram

Прямая речь Козицкого: "Нефтебаза во Львове, в которую накануне попала ракета, полностью разрушена.

Подразделения ГСЧС ликвидировали пожар на протяжении всей ночи".

Напомним: В субботу россияне нанесли несколько ударов по Львову.

Во Львове утром 27 марта ликвидировали пожар, который тушили более 12 часов.

27 марта стало известно, что нефтебаза в Дубно на Ровенщине тоже разрушена до основания.

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Темы: ЛьвоввойнаРосcия
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