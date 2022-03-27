Україна домагається виключення Росії з МАГАТЕ за "ядерний тероризм" 

Україна працює для усунення Росії з Міжнародної агенції з атомної енергії або відсторонення росіян від посад у Секретаріаті МАГАТЕ через захоплення українських атомних електростанцій.

Джерело: радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль, Кабінет міністрів

Пряма мова Зеркаль: "Зараз ми з партнерами працюємо над тим, щоб усунути Росію з МАГАТЕ або принаймні щоб зменшити її роль там і відсторонити всіх росіян від ключових позицій, які вони займають у Секретаріаті Міжнародної агенції з атомної енергетики".

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Деталі: У Міненерго переконані, що політика "ядерного тероризму", яку проводять росіяни, захоплюючи українські АЕС, є незаперечною підставою для цього.

Передісторія:

24 лютого російські війська встановили контроль за законсервованою Чорнобильською АЕС, а 4 березня захопили найбільшу атомну електростанцію України – Запорізьку АЕС, влаштувавши обстрілом пожежу.

Пізніше "Росатом" надіслав на ЗАЕС російських фахівців.

Виконувач обов’язків голови українського "Енергоатома" Петро Котін говорив, що дії російських загарбників на Запорізькій та Чорнобильській АЕС загрожують радіоактивними викидами та катастрофою, якої світ ще не бачив.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що ситуація на ЗАЕС та ЧАЕС суперечить одному із семи обов'язкових принципів ядерної безпеки: "персонал повинен мати можливість виконувати свої обов'язки щодо забезпечення безпеки та бути спроможним приймати рішення без зайвого тиску".

Україна просила Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) відсторонити росіян від процесу ухвалення рішень щодо українських питань.

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