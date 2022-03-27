Україна домагається виключення Росії з МАГАТЕ за "ядерний тероризм"
Україна працює для усунення Росії з Міжнародної агенції з атомної енергії або відсторонення росіян від посад у Секретаріаті МАГАТЕ через захоплення українських атомних електростанцій.
Джерело: радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль, Кабінет міністрів
Пряма мова Зеркаль: "Зараз ми з партнерами працюємо над тим, щоб усунути Росію з МАГАТЕ або принаймні щоб зменшити її роль там і відсторонити всіх росіян від ключових позицій, які вони займають у Секретаріаті Міжнародної агенції з атомної енергетики".
Деталі: У Міненерго переконані, що політика "ядерного тероризму", яку проводять росіяни, захоплюючи українські АЕС, є незаперечною підставою для цього.
Передісторія:
- 24 лютого російські війська встановили контроль за законсервованою Чорнобильською АЕС, а 4 березня захопили найбільшу атомну електростанцію України – Запорізьку АЕС, влаштувавши обстрілом пожежу.
- Пізніше "Росатом" надіслав на ЗАЕС російських фахівців.
- Виконувач обов’язків голови українського "Енергоатома" Петро Котін говорив, що дії російських загарбників на Запорізькій та Чорнобильській АЕС загрожують радіоактивними викидами та катастрофою, якої світ ще не бачив.
- Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що ситуація на ЗАЕС та ЧАЕС суперечить одному із семи обов'язкових принципів ядерної безпеки: "персонал повинен мати можливість виконувати свої обов'язки щодо забезпечення безпеки та бути спроможним приймати рішення без зайвого тиску".
- Україна просила Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) відсторонити росіян від процесу ухвалення рішень щодо українських питань.
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