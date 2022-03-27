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Україна домагається виключення Росії з МАГАТЕ за "ядерний тероризм" 

Олена РощінаНеділя, 27 березня 2022, 15:02

Україна працює для усунення Росії з Міжнародної агенції з атомної енергії або відсторонення росіян від посад у Секретаріаті МАГАТЕ через захоплення українських атомних електростанцій.

Джерело: радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль, Кабінет міністрів 

Пряма мова Зеркаль: "Зараз ми з партнерами працюємо над тим, щоб усунути Росію з МАГАТЕ або принаймні щоб зменшити її роль там і відсторонити всіх росіян від ключових позицій, які вони займають у Секретаріаті Міжнародної агенції з атомної енергетики".

Деталі: У Міненерго переконані, що політика "ядерного тероризму", яку проводять росіяни, захоплюючи українські АЕС, є незаперечною підставою для цього.

Передісторія:

  • 24 лютого російські війська встановили контроль за законсервованою Чорнобильською АЕС, а 4 березня захопили найбільшу атомну електростанцію України – Запорізьку АЕС, влаштувавши обстрілом пожежу.
  • Пізніше "Росатом" надіслав на ЗАЕС російських фахівців.
  • Виконувач обов’язків голови українського "Енергоатома" Петро Котін говорив, що дії російських загарбників на Запорізькій та Чорнобильській АЕС загрожують радіоактивними викидами та катастрофою, якої світ ще не бачив.
  • Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що ситуація на ЗАЕС та ЧАЕС суперечить одному із семи обов'язкових принципів ядерної безпеки: "персонал повинен мати можливість виконувати свої обов'язки щодо забезпечення безпеки та бути спроможним приймати рішення без зайвого тиску".
  • Україна просила Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) відсторонити росіян від процесу ухвалення рішень щодо українських питань.

Читайте також: Для чого Росії захоплювати АЕС та як світ може запобігти ядерній катастрофі

Теми: енергетикаРосіявійнатероризм
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