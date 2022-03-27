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Украина добивается исключения России из МАГАТЭ за "ядерный терроризм"

Елена РощинаВоскресенье, 27 марта 2022, 15:02

Украина работает для исключения России из Международного агентства по атомной энергии или отстранения россиян от должностей в Секретариате МАГАТЭ из-за захвата украинских атомных электростанций.

Источник: советница министра энергетики Украины Елена Зеркаль, Кабинет министров

Прямая речь Зеркаль: "Сейчас мы с партнерами работаем над тем, чтобы устранить Россию из МАГАТЭ или, по крайней мере, чтобы уменьшить ее роль там и отстранить всех россиян от ключевых позиций, занимаемых ими в Секретариате Международного агентства по атомной энергетике".

Детали: В Минэнерго убеждены, что политика "ядерного терроризма", которую проводят россияне, захватывая украинские АЭС, является неоспоримым основанием для этого.

Предыстория:

  • 24 февраля российские войска установили контроль за законсервированной Чернобыльской АЭС, а 4 марта захватили крупнейшую атомную электростанцию ​​Украины – Запорожскую АЭС, устроив обстрелом пожар.
  • Позже "Росатом" направил на ЗАЭС российских специалистов.
  • Исполняющий обязанности главы украинского "Энергоатома" Петр Котин говорил, что действия российских захватчиков на Запорожской и Чернобыльской АЭС угрожают радиоактивными выбросами и катастрофой, которой мир еще не видел.
  • Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что ситуация на ЗАЭС и ЧАЭС противоречит одному из семи обязательных принципов ядерной безопасности: "персонал должен иметь возможность выполнять свои обязанности по обеспечению безопасности и быть способным принимать решение без излишнего давления".
  • Украина просила Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) отстранить россиян от процесса принятия решений по украинским вопросам.

Читайте также: Для чего России захватывать АЭС и как мир может предотвратить ядерную катастрофу

Темы: энергетикаРосcиявойнатерроризм
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