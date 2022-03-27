Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина добивается исключения России из МАГАТЭ за "ядерный терроризм"

Елена РощинаВоскресенье, 27 марта 2022, 15:02

Украина работает для исключения России из Международного агентства по атомной энергии или отстранения россиян от должностей в Секретариате МАГАТЭ из-за захвата украинских атомных электростанций.

Источник: советница министра энергетики Украины Елена Зеркаль, Кабинет министров

Прямая речь Зеркаль: "Сейчас мы с партнерами работаем над тем, чтобы устранить Россию из МАГАТЭ или, по крайней мере, чтобы уменьшить ее роль там и отстранить всех россиян от ключевых позиций, занимаемых ими в Секретариате Международного агентства по атомной энергетике".

Реклама:

Детали: В Минэнерго убеждены, что политика "ядерного терроризма", которую проводят россияне, захватывая украинские АЭС, является неоспоримым основанием для этого.

Предыстория:

  • 24 февраля российские войска установили контроль за законсервированной Чернобыльской АЭС, а 4 марта захватили крупнейшую атомную электростанцию ​​Украины – Запорожскую АЭС, устроив обстрелом пожар.
  • Позже "Росатом" направил на ЗАЭС российских специалистов.
  • Исполняющий обязанности главы украинского "Энергоатома" Петр Котин говорил, что действия российских захватчиков на Запорожской и Чернобыльской АЭС угрожают радиоактивными выбросами и катастрофой, которой мир еще не видел.
  • Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что ситуация на ЗАЭС и ЧАЭС противоречит одному из семи обязательных принципов ядерной безопасности: "персонал должен иметь возможность выполнять свои обязанности по обеспечению безопасности и быть способным принимать решение без излишнего давления".
  • Украина просила Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) отстранить россиян от процесса принятия решений по украинским вопросам.

Читайте также: Для чего России захватывать АЭС и как мир может предотвратить ядерную катастрофу

ВИДЕО ДНЯ
Темы: энергетикаРосcиявойнатерроризм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
энергетика
Государство должно вернуть контроль над некоторыми стратегическими энергообъектами – Зеленский
Дефицит электроэнергии: в среду Украина снова запросила аварийную помощь из Европы
В Норвегии заработала крупнейшая в мире плавучая ветровая электростанция
Последние новости
10:17
Как говорить с ребенком, потерявшим дом – советы психолога
10:11
Генштаб: За время большой войны РФ совершила 465 химических атак, динамика растет
09:43
Украина начала импортировать соль из Африки: с добычей на Закарпатье есть проблемы
09:37
Недейственная реабилитация: почему электрофорез, массаж, магнит неэффективны - объясняет врач
09:30
После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
09:12
Командующий Тарнавский прогнозирует, что 2024 год на фронте может быть более сложным
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибшие и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
Все новости...
Реклама: