Кива в ефірі росТБ заявив, що Україна "поневолена і поставлена на коліна Заходом"

Нардеп від партії "Опозиційна платформа – За життя" Ілля Кива, якого використовують російські пропагандисти, з-за кордону заявив, що "українському народу потрібне звільнення", а "українці, білоруси, росіяни – це один народ".

Джерело: Кива, цитує Telegram-канал Skabeeva

Пряма мова: "Ваші дії несуть мир, а головне – надію українському народу на відродження.

Сьогодні моя країна поневолена і поставлена на коліна Заходом, просякнута нацизмом, і в неї нема майбутнього. Україні потрібна допомога. Українському народу потрібне звільнення.

І ми розраховуємо на вас, тому що я знаю, що українці, білоруси, росіяни – це один народ, одна сім’я.

І прийде той момент, коли ми возз’єднаємося і будемо разом".

Деталі: Кива виїхав до Іспанії, коли стало відомо про високу ймовірність вторгнення російських військ в Україну.

Чому це важливо: Росія створює потрібну телевізійну картинку, використовуючи не тільки росіян, але й українських політиків.

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