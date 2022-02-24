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Кива в ефірі росТБ заявив, що Україна "поневолена і поставлена на коліна Заходом"

Ольга Глущенко Четвер, 24 лютого 2022, 01:54
Кива в ефірі росТБ заявив, що Україна поневолена і поставлена на коліна Заходом
Ілля Кива. Фото: пресслужба ОПЗЖ

Нардеп від партії "Опозиційна платформа – За життя" Ілля Кива, якого використовують російські пропагандисти, з-за кордону заявив, що "українському народу потрібне звільнення", а "українці, білоруси, росіяни – це один народ".

Джерело: Кива, цитує Telegram-канал Skabeeva

Пряма мова: "Ваші дії несуть мир, а головне – надію українському народу на відродження.

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Сьогодні моя країна поневолена і поставлена на коліна Заходом, просякнута нацизмом, і в неї нема майбутнього. Україні потрібна допомога. Українському народу потрібне звільнення.

І ми розраховуємо на вас, тому що я знаю, що українці, білоруси, росіяни – це один народ, одна сім’я.

І прийде той момент, коли ми возз’єднаємося і будемо разом".

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Деталі: Кива виїхав до Іспанії, коли стало відомо про високу ймовірність вторгнення російських військ в Україну.

Чому це важливо: Росія створює потрібну телевізійну картинку, використовуючи не тільки росіян, але й українських політиків.

Передісторія:

  • Кива раніше неодноразово виступав із провокативними закликами, зокрема наприкінці грудня минулого року підтримав можливе злиття України та Росії в одну державну єдність.
  • У жовтні цього року Кива привітав Путіна з днем народження, зокрема похваливши його за "лідерство й об’єднання слов’ян".
  • На початку грудня джерела журналісти Bihus Info встановили, що вдома в Киви зберігається картина, на якій він зображений в образі італійського фашистського диктатора Беніто Муссоліні. Імовірно, картину придбали в колишньої головної редакторки проросійського видання "Страна.ua".
  • Сам Кива вважає себе запеклим борцем із сучасними проявами фашизму й неодноразово клявся, що боротиметься з ним будь-якими засобами.

Теми: Кива
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