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Кремль вкладывал миллиарды в пророссийских политиков в Украине, но те кинули их на деньги – Bellingcat

Алена МазуренкоВоскресенье, 27 марта 2022, 17:01
Кремль вкладывал миллиарды в пророссийских политиков в Украине, но те кинули их на деньги – Bellingcat
Илья Кива, сбежавший в РФ и умоляющий спасти Украину от "нацистов"

Журналист-расследователь Христо Грозев из Bellingcat рассказал, что Россия с 2014 года потратила миллиарды долларов на сеть пророссийских политиков в Украине, но те их кинули на деньги.

Источник: Грозев в эфире Youtube канала "Продолжение следует"

Прямая речь: "Сейчас мы заканчиваем одно расследование, вместе с Инсайдером, о том сколько денег было потрачено ФСБ, чтобы гарантировать поддержку каким-то теневым политическим классом в Украине этой войны и создание внутреннего госпереворота сразу после вторжения.

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Вот там речь идет о миллиардах долларов, а не рублей. Было потрачено с 14-го года до сегодняшнего дня.

Это было 150-160 высокооплачиваемых офицеров ФСБ. Каждый из них имел неограниченный бюджет, чтобы вербовать украинцев любого уровня.

Они вербовали на бумаге и потом оказалось, что… Ну да, они летели, чтобы встречаться с ними в Таиланде, Мальдивах, на Кипре. Эти деньги они потратили на встречи. Им давали налом".

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Детали: По его словам, в итоге агентура не сработала: "И здесь даже эти украинские агенты, которые брали деньги кинули их. Просто кинули".

Грозев добавил, что решение президента Украины Владимира Зеленского о запретите деятельности в Украине некоторых пророссийских партий было правильным, так как в их числе была российская агентура.

Прямая речь: "Расследование дало нам понимание правильности решения Зеленского закрыть определенное количество партий, потому что мы видим именно представителей этих партий, многих из них, не всех партий, среди активов этой группы из 150 ФСБшников. Так что, очевидно, это совершенно неаутентичные партии они курировались ФСБ".

Предыстория

  • Совет нацбезопасности и обороны приостанавил деятельность в Украине партий, имеющих связи с Российской Федерацией.
  • Санкции косаются таких партий: "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Государство", "Прогрессивная социалистическая партия Украины", "Социалистическая партия Украина", партия "Социалисты", "Блок Владимира Сальдо".
  • В первый день полномасштабной войны России против Украины, 24 февраля, нардеп ОПЗЖ Илья Кива из-за границы заявил, что "украинскому народу нужно освобождение", а "украинцы, белорусы, россияне – это один народ". Генпрокурор Ирина Венедиктова объявила о подозрении Киве, а Верховная Рада 15 марта лишила его мандата.
  • Кум Путина и нардеп от "ОПЗЖ" Виктор Медведук, подозреваемый в госизмене в Украине, скрылся. Где сейчас Медведчук неизвестно. Его супруга в России.
  • Также сопредседатель партии Вадим Рабинович сейчас находится за границей.
  • Наибольшее количество украинских парламентариев, находящихся сейчас за границей, среди нардепов "ОПЗЖ".

Темы: Росcияоккупациявойнагосизмена
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