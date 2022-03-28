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На белорусской железной дороге КГБ задерживает сотрудников – СМИ

Денис КарловскийПонедельник, 28 марта 2022, 20:47
фото иллюстративное: unsplash

По данным журналистов, белорусский КГБ задерживает и проверяет сотрудников некоторых подразделений железной дороги, прежде всего, в Гомеле.

Источник: MotolkoHelp со ссылкой на профсоюз железнодорожников Беларуси

Детали: 28 марта силовики задержали прямо в помещении железнодорожного депо в Гомеле одного из водителей локомотивов. Впоследствии профсоюз узнал, что он арестован.

27 марта были задержаны три помощника водителей в Гомеле.

Профсоюз сообщает о проверках и задержаниях сотрудников также в других подразделениях белорусской железной дороги.

По словам собеседников журналистов, КГБ обеспокоен безопасностью перевозок подразделений оккупационных войск РФ на белорусской железной дороге. Поэтому "чистки" могут касаться прежде всего сотрудников, имеющих доступ к тайной информации, и операторов железнодорожного движения.

Предыстория:

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  • 27 марта Генштаб сообщал, что российское командование проводит ротацию подразделений оккупационных войск, отводимых из Украины, и перебрасывают туда свои резервы.
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  • Представители лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской сообщали, что белорусские партизаны ведут "рельсовую войну", препятствуя перевозке российской техники на белорусских железных дорогах.

Темы: Беларусьжелезная дорогавойнаРосcия
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