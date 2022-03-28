На белорусской железной дороге КГБ задерживает сотрудников – СМИ
По данным журналистов, белорусский КГБ задерживает и проверяет сотрудников некоторых подразделений железной дороги, прежде всего, в Гомеле.
Источник: MotolkoHelp со ссылкой на профсоюз железнодорожников Беларуси
Детали: 28 марта силовики задержали прямо в помещении железнодорожного депо в Гомеле одного из водителей локомотивов. Впоследствии профсоюз узнал, что он арестован.
27 марта были задержаны три помощника водителей в Гомеле.
Профсоюз сообщает о проверках и задержаниях сотрудников также в других подразделениях белорусской железной дороги.
По словам собеседников журналистов, КГБ обеспокоен безопасностью перевозок подразделений оккупационных войск РФ на белорусской железной дороге. Поэтому "чистки" могут касаться прежде всего сотрудников, имеющих доступ к тайной информации, и операторов железнодорожного движения.
Предыстория:
- 27 марта Генштаб сообщал, что российское командование проводит ротацию подразделений оккупационных войск, отводимых из Украины, и перебрасывают туда свои резервы.
- Ранее в Беларуси начали задерживать граждан, ведущих фото и видеосъемку перемещения российской военной техники.
- Представители лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской сообщали, что белорусские партизаны ведут "рельсовую войну", препятствуя перевозке российской техники на белорусских железных дорогах.