На белорусской железной дороге КГБ задерживает сотрудников – СМИ

По данным журналистов, белорусский КГБ задерживает и проверяет сотрудников некоторых подразделений железной дороги, прежде всего, в Гомеле.

Источник: MotolkoHelp со ссылкой на профсоюз железнодорожников Беларуси

Детали: 28 марта силовики задержали прямо в помещении железнодорожного депо в Гомеле одного из водителей локомотивов. Впоследствии профсоюз узнал, что он арестован.

27 марта были задержаны три помощника водителей в Гомеле.

Профсоюз сообщает о проверках и задержаниях сотрудников также в других подразделениях белорусской железной дороги.

По словам собеседников журналистов, КГБ обеспокоен безопасностью перевозок подразделений оккупационных войск РФ на белорусской железной дороге. Поэтому "чистки" могут касаться прежде всего сотрудников, имеющих доступ к тайной информации, и операторов железнодорожного движения.

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