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“Мене не хвилює, що він думає”: Байден не відмовився від своїх слів про Путіна

Анастасія КалатурВівторок, 29 березня 2022, 02:40

Президент США Джо Байден заявив, що не відмовляється від своїх слів про те, що президент РФ Володимир Путін не може залишатися при владі.

Джерело: CNN

Деталі: Байден наголосив, що це не означало зміни політики США щодо Росії, і його думка була заснована на емоціях протягом дня. У відповідь на запитання репортера, чи він побоюється, що Путін сприйме це зауваження як ескалацію, Байден сказав, що йому все одно, що Путін подумає про його коментарі.

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Байден сказав, що розмовляв із російським народом, коли зробив це зауваження.

Пряма мова: "Я ні від чого не відмовляюся… Я висловлював моральне обурення поведінкою Путіна та діями цієї людини. Я ні тоді, ні зараз не висловлювався про  зміни у політиці. Я не прошу вибачення за це… Мене не хвилює, що він думає. Він збирається робити те, що збирається…

Я доносив це не лише до росіян, а й до всього світу. Це просто констатація простого факту, що така поведінка є абсолютно неприйнятною".

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Що передувало: 26 березня Байден після зустрічі з українськими біженцями у Варшаві назвав Путіна "м’ясником". Згодом він заявив, що   Путіну не можна залишитися на посаді, та зазначив, що при спілкуванні з українськими дітьми та жінками він відчув настільки сильний смуток, що просто виснажив усі сили й почуття. Кремль відреагував на слова президента США про Путіна, заявивши, що "не Байдену це вирішувати".

Теми: ПутінБайден
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