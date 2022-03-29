“Мене не хвилює, що він думає”: Байден не відмовився від своїх слів про Путіна

Президент США Джо Байден заявив, що не відмовляється від своїх слів про те, що президент РФ Володимир Путін не може залишатися при владі.

Джерело: CNN

Деталі: Байден наголосив, що це не означало зміни політики США щодо Росії, і його думка була заснована на емоціях протягом дня. У відповідь на запитання репортера, чи він побоюється, що Путін сприйме це зауваження як ескалацію, Байден сказав, що йому все одно, що Путін подумає про його коментарі.

Байден сказав, що розмовляв із російським народом, коли зробив це зауваження.

Пряма мова: "Я ні від чого не відмовляюся… Я висловлював моральне обурення поведінкою Путіна та діями цієї людини. Я ні тоді, ні зараз не висловлювався про зміни у політиці. Я не прошу вибачення за це… Мене не хвилює, що він думає. Він збирається робити те, що збирається…

Я доносив це не лише до росіян, а й до всього світу. Це просто констатація простого факту, що така поведінка є абсолютно неприйнятною".

Що передувало: 26 березня Байден після зустрічі з українськими біженцями у Варшаві назвав Путіна "м’ясником". Згодом він заявив, що Путіну не можна залишитися на посаді, та зазначив, що при спілкуванні з українськими дітьми та жінками він відчув настільки сильний смуток, що просто виснажив усі сили й почуття. Кремль відреагував на слова президента США про Путіна, заявивши, що "не Байдену це вирішувати".