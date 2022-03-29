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"Меня не волнует, что он думает": Байден не отказался от своих слов о Путине

Анастасия КалатурВторник, 29 марта 2022, 02:40

Президент США Джо Байден заявил, что не отказывается от своих слов о том, что президент РФ Владимир Путин не может оставаться у власти.

Источник: CNN

Детали: Байден подчеркнул, что это не означало изменения политики США в отношении России, и его мнение было основано на эмоциях в течение дня. В ответ на вопрос репортера, опасается ли он, что Путин воспримет это замечание как эскалацию, Байден сказал, что ему все равно, что Путин подумает о его комментариях.

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Байден сказал, что разговаривал с российским народом, когда сделал это замечание.

Прямая речь: "Я ни от чего не отказываюсь… Я выражал моральное возмущение поведением Путина и действиями этого человека. Я ни тогда, ни сейчас не высказывался об изменениях в политике. Я не прошу прощения за это… Меня не волнует, что он думает. Он собирается делать то, что собирается…

Я доносил это не только россиянам, но и всему миру. Это просто констатация простого факта, что такое поведение абсолютно неприемлемо".

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Что предшествовало: 26 марта Байден после встречи с украинскими беженцами в Варшаве назвал Путина "мясником". Впоследствии он заявил, что Путину нельзя остаться в должности, и отметил, что при общении с украинскими детьми и женщинами он почувствовал настолько сильную грусть, что просто истощил все силы и чувства. Кремль отреагировал на слова президента США о Путине, заявив, что "не Байдену это решать".

Темы: ПутинБайден
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