Шойгу вирішив, що армії України "завдано суттєвої шкоди", і можна знову "звільняти Донбас"

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу у вівторок заявив, що "основні завдання першого етапу спецоперації РФ виконані і це дозволяє зосередити основні зусилля на досягненні головної мети - звільненні Донбасу".

Джерело: Шойгу на селекторній нараді 29 березня, цитує російський "Інтерфакс"

Пряма мова: "Спочатку про хід спеціальної військової операції російських Збройних сил на території України. Загалом основні завдання першого етапу операції виконані. Істотно знижено бойовий потенціал українських Збройних сил, що дозволяє зосередити основну увагу та основні зусилля на досягненні головної мети – звільненні Донбасу" .

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Деталі: На думку глави Міноборони РФ, окупанти "завоювали повітря, практично знищили військово-повітряні сили України та систему її протиповітряної оборони".

Також Шойгу заявив, що Військово-морські сили України "перестали існувати".

Нагадаємо: Йде тридцять четверта доба героїчного протистояння українського народу російському військовому вторгненню. Ворог обстрілює Київщину, Харківщину, Луганщину, продовжує руйнувати Чернігів, на Донеччині українські війська вперто відбивють спроби наступу російських окупантів.

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Українські Сили оборони стримують супротивника у всіх напрямках, на окремих напрямках – витісняють ворога.

Повітряні сили України (яких, на думку, Шойгу вже майже не існує) за добу 28 березня знищили 17 повітряних цілей ворога: 8 літаків, 3 вертольоти, 4 БПЛА та дві крилаті ракети.

Що передувало: В ніч на 24 лютого 2022 року Російська Федерація підступно завдала ударів по Україні з території Білорусі та почала рух військ за кількома напрямками кордону. Путін назвав це "спецоперацією", кінцеву мету якої російське кервіництво спочатку брехливо формулювало як "допомогу "Л/ДНР" потім як - "звільнення України від (невідомих) нацистів". Пізніше РФ почала озвучувати "лякалки", що Україна за підтримки США нібито розробляє "етнічно орієнтовану біологічну зброю" та навіть "ядерну зброю".

Росія порушує правила ведення війни, обстрілююци цивільну інфраструктуру та мирних мешканців України.