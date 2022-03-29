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Шойгу решил, что армии Украины "нанесен существенный урон", и можно снова "осовбождать Донбасс"

Валентина РоманенкоВторник, 29 марта 2022, 12:45
Шойгу решил, что армии Украины нанесен существенный урон, и можно снова осовбождать Донбасс
уничтоженная российская техника

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник заявил, что "основные задачи первого этапа спецоперации РФ выполнены, и это позволяет сосредоточить основные усилия на достижении главной цели - освобождении Донбасса".

Источник: Шойгу на селекторном совещании 29 марта, цитирует российский "Интерфакс"

Прямая речь: "Вначале о ходе специальной военной операции российских Вооруженных сил на территории Украины. В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал украинских Вооруженных сил, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели - освобождении Донбасса".

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Детали: По мнению главы Минобороны РФ, оккупанты "завоевали господство в воздухе, практически уничтожили военно-воздушные силы Украины и систему ее противовоздушной обороны".

Также Шойгу заявил, что Военно-морские силы Украины "перестали существовать".

Напомним: Идут тридцать четвертые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Враг обстреливает Киевщину, Харьковщину, Луганщину, продолжает разрушать Чернигов, в Донецкой области украинские войска упорно отражают попытки наступления российских оккупантов.

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Украинские Силы обороны сдерживают противника во всех направлениях, на отдельных направлениях – вытесняют врага.

Воздушные силы Украины (которых, по мнению, Шойгу уже почти не существует) за сутки 28 марта уничтожили 17 воздушных целей врага: 8 самолетов, 3 вертолета, 4 БпЛА и две крылатые ракеты.

Что было ранее: В ночь на 24 февраля 2022 года Российская Федерация коварно нанесла удары по Украине с территории Беларуси и начала движение войск по нескольким направлениям границы. Путин назвал это "спецоперацией", конечную цель которой российское руководство первоначально лживо формулировало как "помощь "Л/ДНР" затем как - "освобождение Украины от (неизвестных) нацистов". 

Позже РФ начала озвучивать "срашилки", что Украина при поддержке США якобы разрабатывает "этнически ориентированное биологическое оружие" и даже "ядерное оружие".

Россия нарушает правила ведения войны, обстреливая гражданскую инфраструктуру и мирных жителей Украины.

Темы: войнаРосcия
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