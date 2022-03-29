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В ОП пояснили, від чого залежатиме наступний раунд переговорів із Росією

Валентина РоманенкоВівторок, 29 березня 2022, 16:12
фото зі Стамбула. ОП

Дата наступного раунду переговорів Росії та України буде зрозуміла після доопрацювань в підгрупах і реакції російської сторони на концепт запропонованого Києвом договору безпеки.

Джерело: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі УП, співрозмовник УП, наближений до процесу переговорів

Пряма мова: "Перше. Прямо зараз ідуть очні консультації в підгрупах. у військовій та юридичній. Деталізація важлива.

Друге. Дата наступного раунда буде зрозуміла після доопрацювань в підгрупах і реакції російської сторони на концепт договору. 

Третє. Вже є перша позитивна реакція опонентів - готовність радикально припинити вогонь на чернігівському та київському напрямках. Що дозволить вирішити суттєві гуманітарні проблеми".

Деталі: В свою чергу російське видання РИА "Новости" з посиланням на своє джерело пише, що очний раунд російсько-українських переговорів у Стамбулі закінчено, далі вони продовжаться у відеоформаті.

Джерело УП повідомляє, що російська делегація вже вилетіла зі Стамбула.

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Що передувало: 29 березня українська сторона в Стамбулі вийшла з пропозицією договору про гарантії безпеки для України. Серед гарантів договору Київ бачить країни Радбезу ООН (Британія, Китай, Росія, США, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Італія, Польща, Ізраїль).

Українська делегація пропонує Росії зафіксувати в окремому пункті договору те, що питання статусу Криму і Севастополя буде вирішуватися протягом 15 років на двосторонніх переговорах.

Українська делегація пропонує, щоб долю окупованих територій сходу України вирішували під час прямих переговорів президент України Володимир Зеленський та президент Росії Володимир Путін. 

Підписання міжнародного договіру про гарантії безпеки, за словами Подоляка, можливе лише після проведення загальнонаціонального референдуму з цього питання.

Теми: війнапереговориОфіс президента
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