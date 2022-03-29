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Україна пропонує, щоб питання Донбасу Зеленський і Путін обговорили особисто

Ірина Балачук, Олена РощінаВівторок, 29 березня 2022, 15:09

Українська делегація пропонує, щоб долю окупованих територій сходу України вирішували під час прямих переговорів президент України Володимир Зеленський та президент Росії Володимир Путін. 

Джерело: учасник української делегації на переговорах, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк на брифінгу після зустрічі делегацій у Стамбулі

Пряма мова: "Що стосується території ОРДЛО, то ці питання винесені в окремий пункт, який буде проговорюватись в рамках переговорів між президентами України і Росії"

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Деталі: Також окремим пунктом договору про мир може стати питання Криму.

Українська делегація пропонує зафіксувати, що протягом 15 років будуть проводитися двосторонні переговори щодо статусу Криму і Севастополя – і в цей час війська не буде використано для вирішення питання Криму.

29 березня українська та російська делегації нічого не підписували,

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Голова української делегації, нардеп Давид Арахамія підсумував, що Україна хоче отримати від декількох країн гарантії безпеки , які будуть надійнішими, ніж 5 стаття НАТО. Україна зможе підписати міжнародний договір про гарантії безпеки лише після референдуму з цього питання.

Голова російської делегації, помічник президента РФ Володимир Мединський після переговорів заявив, що Росія кардинально скоротить бойові дії на київському та чернігівському напрямках.

Мединський також сказав, що зустріч президентів України і РФ можлива одночасно з парафування договору про гарантії безпеки.

Передісторія: 

Теми: переговориДонбасОРДЛОРосія
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