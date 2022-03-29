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В ОП объяснили, от чего будет зависеть следующий раунд переговоров с Россией

Валентина РоманенкоВторник, 29 марта 2022, 16:12
В ОП объяснили, от чего будет зависеть следующий раунд переговоров с Россией
фото из Стамбула. ОП

Дата следующего раунда переговоров России и Украины будет ясна после доработок в подгруппах и реакции российской стороны на концепт предложенного Киевом договора безопасности.

Источник: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии УП, собеседник УП, приближенный к процессу переговоров

Прямая речь Подоляка: "Первое. Прямо сейчас идут очные консультации в подгруппах: в военной и юридической. Детализация важна.

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Второе. Дата следующего раунда будет ясна после доработок в подгруппах и реакции российской стороны на концепт договора.

Третье. Уже есть первая положительная реакция оппонентов – готовность радикально прекратить огонь на черниговском и киевском направлениях. Что позволит решить существенные гуманитарные проблемы".

Детали: В свою очередь, российское издание РИА "Новости" со ссылкой на свой источник пишет, что очный раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле окончен, далее они продолжатся в видеоформате.

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Источник УП сообщает, что российская делегация уже вылетела из Стамбула.

Что предшествовало: 29 марта украинская сторона в Стамбуле вышла с предложением договора о гарантиях безопасности для Украины. Среди гарантов договора Киев видит страны Совбеза ООН (Британия, Китай, Россия, США, Франция, Турция, Германия, Канада, Италия, Польша, Израиль).

Украинская делегация предлагает России зафиксировать в отдельном пункте договора, что вопрос статуса Крыма и Севастополя будет решаться в течение 15 лет на двусторонних переговорах.

Украинская делегация предлагает, чтобы судьба оккупированных территорий востока Украины решалась во время прямых переговоров президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.

Подписание международного договора о гарантиях безопасности, по словам Подоляка, возможно только после проведения общенационального референдума по этому вопросу.

Темы: войнапереговорыОфис президента
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