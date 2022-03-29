Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У проєктах домовленостей з РФ немає слів "демілітаризація" і "денацифікація" – Чалий

Катерина ТищенкоВівторок, 29 березня 2022, 20:44
Олександр Чалий, скріншот відео

У проєкті документів, які обговорюють представники української та російської делегацій на переговорах, немає термінів "денацифікація" та "демілітаризація" України.

Джерело: представник української делегації на переговорах з РФ Олександр Чалий в інтерв’ю українським телеканалам

Пряма мова: "Ці пункти дійсно були в переліку вимог РФ. Я скажу обережно як дипломат: як терміни вони не використовуються в тих текстах, над якими ми працюємо. В цьому плані в жодному з наших текстів і в роботі над цими текстами цих термінів нема.

Але в договорі ми намагаємося вирішити деякі питання в контексті контролю над озброєннями, і не тільки в контексті України, а України як країни в системі європейської безпеки".

Деталі: Чалий також зазначив, що поступки, на які зараз готова йти Росія, неможливо було уявити ще два тижні тому.

"Сьогодні в Стамбулі по деяких питаннях, я не хочу їх розголошувати, РФ погодилася з нашою позицією. Таку згоду РФ просто було неможливо уявити два тижні тому", - сказав він.

Що передувало: 29 березня українська сторона в Стамбулі вийшла з пропозицією договору про гарантії безпеки для України. Серед гарантів договору Київ бачить країни Радбезу ООН (Британія, Китай, Росія, США, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Італія, Польща, Ізраїль).

ВІДЕО ДНЯ

Українська делегація пропонує Росії зафіксувати в окремому пункті договору те, що питання статусу Криму і Севастополя буде вирішуватися протягом 15 років на двосторонніх переговорах.

Українська делегація пропонує, щоб долю окупованих територій сходу України вирішували під час прямих переговорів президент України Володимир Зеленський та президент Росії Володимир Путін. 

Підписання міжнародного договіру про гарантії безпеки, за словами Подоляка, можливе лише після проведення загальнонаціонального референдуму з цього питання.

Теми: переговориРосіявійна
Головне сьогодні

фотоВорог атакував Одесу з повітря

Путіну потрібна "хоч якась перемога" до 9 травня – розвідка США

Британія хоче озброїти Україну для оборони Одеси – ЗМІ

Зеленський до "слуг", які хочуть змінити гімн: Не виставляйте себе дурнями

фотоУ Бучі знайшли "братську могилу", де поховані майже 300 людей, на вулицях десятки трупів

Шольц пропонував Зеленському відмовитися від НАТО, щоб запобігти війні - WSJ

Усі новини...
переговори
Україна домагається від Заходу гарантій безпеки, як для країн НАТО
В українській делегації розповіли, як Ердоган врятував переговори з РФ
Деескалація біля Києва і Чернігова не означає припинення вогню – Мединський
Останні новини
09:57
Влада 3 квітня спробує вивезти людей з Маріуполя та Луганщини
09:46
Ніч в областях: ворог обстрілював південь і схід, серед загиблих є діти
09:43
Україна і Колумбія домовились про економічні й оборонні проєкти після війни
09:41
У Росії хочуть карати тих, хто виконуватиме "антиросійські санкції"
09:38
Луганщина: відремонтували повітряну лінію – 1 248 домівок зі світлом
09:33
Висадка десанту з моря стає для РФ все більше ризикованою – розвідка Британії
09:25
Не можна допустити появу Нової Берлінської стіни – Севгіль Мусаєва
08:52
Сєвєродонецьк: росіяни втретє за тиждень влучили в один і той же будинок у центрі
08:45
В Угорщині проходять парламентські вибори: об'єднана опозиція проти Орбана
08:31
Мешканка Маріуполя виправдовувала й прославляла росіян – її арештували
Усі новини...