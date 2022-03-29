У проєктах домовленостей з РФ немає слів "демілітаризація" і "денацифікація" – Чалий

У проєкті документів, які обговорюють представники української та російської делегацій на переговорах, немає термінів "денацифікація" та "демілітаризація" України.

Джерело: представник української делегації на переговорах з РФ Олександр Чалий в інтерв’ю українським телеканалам

Пряма мова: "Ці пункти дійсно були в переліку вимог РФ. Я скажу обережно як дипломат: як терміни вони не використовуються в тих текстах, над якими ми працюємо. В цьому плані в жодному з наших текстів і в роботі над цими текстами цих термінів нема.

Але в договорі ми намагаємося вирішити деякі питання в контексті контролю над озброєннями, і не тільки в контексті України, а України як країни в системі європейської безпеки".

Деталі: Чалий також зазначив, що поступки, на які зараз готова йти Росія, неможливо було уявити ще два тижні тому.

"Сьогодні в Стамбулі по деяких питаннях, я не хочу їх розголошувати, РФ погодилася з нашою позицією. Таку згоду РФ просто було неможливо уявити два тижні тому", - сказав він.

Що передувало: 29 березня українська сторона в Стамбулі вийшла з пропозицією договору про гарантії безпеки для України. Серед гарантів договору Київ бачить країни Радбезу ООН (Британія, Китай, Росія, США, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Італія, Польща, Ізраїль).

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Українська делегація пропонує Росії зафіксувати в окремому пункті договору те, що питання статусу Криму і Севастополя буде вирішуватися протягом 15 років на двосторонніх переговорах.

Українська делегація пропонує, щоб долю окупованих територій сходу України вирішували під час прямих переговорів президент України Володимир Зеленський та президент Росії Володимир Путін.

Підписання міжнародного договіру про гарантії безпеки, за словами Подоляка, можливе лише після проведення загальнонаціонального референдуму з цього питання.