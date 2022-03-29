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В проектах договоренностей с РФ нет слов "демилитаризация" и "денацификация" – Чалый

Катерина ТищенкоВторник, 29 марта 2022, 20:44
Александр Чалый, скриншот видео

В проекте документов, обсуждаемых представителями украинской и российской делегаций на переговорах, нет терминов "денацификация" и "демилитаризация" Украины.

Источник: представитель украинской делегации на переговорах с РФ Александр Чалый в интервью украинским телеканалам

Прямая речь: "Эти пункты действительно были в перечне требований РФ. Я осторожно скажу как дипломат: как термины они не используются в тех текстах, над которыми мы работаем. В этом плане ни в одном из наших текстов и в работе над этими текстами этих терминов нет.

Но в договоре мы пытаемся решить некоторые вопросы в контексте контроля над вооружениями, и не только в контексте Украины, но и Украины как страны в системе европейской безопасности".

Детали: Чалый также отметил, что уступки, на которые сейчас готова идти Россия, невозможно было представить еще две недели назад.

"Сегодня в Стамбуле по некоторым вопросам, я не хочу их разглашать, РФ согласилась с нашей позицией. Такое согласие РФ просто невозможно было представить две недели назад", - сказал он.

Что предшествовало: 29 марта украинская сторона в Стамбуле вышла с предложением договора о гарантиях безопасности для Украины. Среди гарантов договора Киев видит страны Совбеза ООН (Британия, Китай, Россия, США, Франция, Турция, Германия, Канада, Италия, Польша, Израиль).

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Украинская делегация предлагает России зафиксировать в отдельном пункте договора, что вопрос статуса Крыма и Севастополя будет решаться в течение 15 лет на двусторонних переговорах.

Украинская делегация предлагает, чтобы судьба оккупированных территорий востока Украины решалась во время прямых переговоров президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.

Подписание международного договора о гарантиях безопасности, по словам Подоляка, возможно только после проведения общенационального референдума по этому вопросу.

Темы: переговорыРосcиявойна
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