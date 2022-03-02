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США вже доставили в Україні сотні ракет Stinger – ЗМІ

Середа, 2 березня 2022, 23:45

Сполучені Штати вперше напряму передають Україні ракети Stinger. Зокрема, лише 28 лютого було передано їх 200 штук.

Як повідомляє "Європейьска правда", про це, цитуючи свої джерела в американському уряді та Конгресі США, пише CNN.

Нагадаємо, раніше американські ракети Україна отримувала від  Литви, Латвії та Естонії. Проте, як заначає видання, адміністрація досі Байдена утримувала від США поставки "Стінгерів" безпосередньо Україні, надаючи перевагу поставкам  іншої летальної зброї.

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Цього від Білого дому вимагав і Київ, і деякі  члени Конгресу США.

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