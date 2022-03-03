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Німеччина конфіскувала 156-метрову суперяхту друга Путіна Усманова – Forbes 

Денис КарловськийЧетвер, 3 березня 2022, 01:00
Яхта Усманова Dilbar на тлі круїзного лайнера Queen Victoria. Фото: Getty images

Джерела видання Forbes повідомили, що влада Німеччини конфіскувала суперелітну яхту російського бізнесмена і друга Путіна Алішера Усманова, проти якого Євросоюз запровадив санкції.

Джерело: Forbes

Деталі: За даними видання, елітну яхту Dilbar конфіскували 2 березня в порту Гамбурґа. Судно перебувало на верфях суднобудівельної компанії Blohm+Voss з кінця жовтня 2021 року задля переобладнання.

Її вартість оцінюють у 600 мільйонів доларів. Усманов придбав судно у 2016 році в німецької суднобудівельної компанії Lürssen. Яхту будували за вимогами замовника, із спеціальними змінами в інтер’єрі та сервісі впродовж 4 років і 4 місяців.

Водотоннажність Dilbarскладає 15917 тонн, що робить її найбільшою моторною яхтою, яку коли-небудь будували у світі. Екіпаж судна налічує щонайменше 96 моряків.

На борту встановлено басейн, який вважають найбільшим басейном на судні за всю історію суднобудівництва, два майданчики для посадки гвинтокрилів, сауну, салон краси і спортзал. 

На яхті одночасно можуть перебувати 24 гостей у 12 каютах класу люкс. 

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Передісторія: 

  • 28 лютого Євросоюз запровадив санкції проти 28 осіб із близького оточення Путіна. Зокрема під санкційні заходи потрапив і Усманов.
  • 1 березня "Українська правда" оприлюднила матеріал, що елітні яхти російських підприємців із близького оточення Путіна, проти яких ЄС запровадив санкції, досі дислокуються в портах європейських країн..
  • У Кремлі сказали, що Путіну байдуже на запроваджені проти нього санкції. 25 лютого США запровадили персональні санкції проти Путіна і міністра закордонних справ РФ Серґєя Лаврова, заморозивши їхні рахунки та активи, через вторгнення російських військ до України. Перед цим ЄС запровадив персональні санкції проти Путіна та низки кремлівських урядовців.
  • Водночас російський опозиціонер Михайло Ходорковський показав своє розслідування, що Путін намагається приховати свою дорогоцінну яхту Graceful від санкцій та відповідно конфіскацїі.

Теми: РосіясанкціїолігархиНімеччина
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