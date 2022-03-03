Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На будівлях посольств у Києві знайшли мітки російських окупантів

Денис КарловськийЧетвер, 3 березня 2022, 19:58
На будівлях посольств у Києві знайшли мітки російських окупантів
Фото ілюстративне: pixabay

На будівлях дипломатичних представництв у Києві виявили мітки, які схожа на умовні знаки для коригування вогню російських окупантів. 

Джерело: twitter-сторінка очільника представництва ЄС Матті Маасікаса 

Пряма мова Маасікаса: "Слід чекати на ще більше "жертв серед дипломатів"? 

Реклама:

Деталі: Маасікас показав світлини умовних символів, які розмістили на стінах будівель дипломатичних представництв.

Водночас, він не прояснив на будівлях, яких саме посольств чи представництв розставили ці мітки.

Наразі персонал більшої частини дипломатичних представництв у Києві залишив столицю та евакуювався до Львова або закордон.

ВІДЕО ДНЯ
 
Фото: Матті Маасікас
Мітка на стіні одного з представництв у Києві
Мітка на стіні одного з представництв у Києві
Фото: Матті Маасікас

Передісторія: 

  • 27 лютого радник голови Офісу президента Олексій Арестович сказав, що сучасна військова техніка не використовує подібні сигнали для наведення вогню.
  • Водночас правоохоронці закликали українців бути пильними та знищувати позначки, які може використати ворог для координації вторгнення.
  • У поліції навіть створили спеціальний бот для повідомлення про наявність міток для коригування атак ворожих військ.
  • Київська міська влада повідомила, що причетність до дій з розміщення міток для ворога може каратися позбавленням волі на 15 років. А мер міста Віталій Кличко звертався з особистим проханням до киян знищувати світлові мітки ворога.

Теми: РосіявійнадиверсантиКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Росія
Румунія заперечує, що російські "Шахеди" вибухнули на її території
Російські "Шахеди" впали і вибухнули на території Румунії − МЗС
Міноборони РФ заявило, що нібито знищило біля Криму 4 катери з "українським десантом"
Останні новини
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині
Усі новини...
Реклама: