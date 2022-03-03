На будівлях посольств у Києві знайшли мітки російських окупантів

На будівлях дипломатичних представництв у Києві виявили мітки, які схожа на умовні знаки для коригування вогню російських окупантів.

Джерело: twitter-сторінка очільника представництва ЄС Матті Маасікаса

Пряма мова Маасікаса: "Слід чекати на ще більше "жертв серед дипломатів"?

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Деталі: Маасікас показав світлини умовних символів, які розмістили на стінах будівель дипломатичних представництв.

Водночас, він не прояснив на будівлях, яких саме посольств чи представництв розставили ці мітки.

Наразі персонал більшої частини дипломатичних представництв у Києві залишив столицю та евакуювався до Львова або закордон.

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Фото: Матті Маасікас

Мітка на стіні одного з представництв у Києві Фото: Матті Маасікас

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