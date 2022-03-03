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На будівлях посольств у Києві знайшли мітки російських окупантів

Денис КарловськийЧетвер, 3 березня 2022, 20:58
Фото ілюстративне: pixabay

На будівлях дипломатичних представництв у Києві виявили мітки, які схожа на умовні знаки для коригування вогню російських окупантів. 

Джерело: twitter-сторінка очільника представництва ЄС Матті Маасікаса 

Пряма мова Маасікаса: "Слід чекати на ще більше "жертв серед дипломатів"? 

Деталі: Маасікас показав світлини умовних символів, які розмістили на стінах будівель дипломатичних представництв.

Водночас, він не прояснив на будівлях, яких саме посольств чи представництв розставили ці мітки.

Наразі персонал більшої частини дипломатичних представництв у Києві залишив столицю та евакуювався до Львова або закордон.

 
Фото: Матті Маасікас
Мітка на стіні одного з представництв у Києві
Мітка на стіні одного з представництв у Києві
Фото: Матті Маасікас

Передісторія: 

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  • 27 лютого радник голови Офісу президента Олексій Арестович сказав, що сучасна військова техніка не використовує подібні сигнали для наведення вогню.
  • Водночас правоохоронці закликали українців бути пильними та знищувати позначки, які може використати ворог для координації вторгнення.
  • У поліції навіть створили спеціальний бот для повідомлення про наявність міток для коригування атак ворожих військ.
  • Київська міська влада повідомила, що причетність до дій з розміщення міток для ворога може каратися позбавленням волі на 15 років. А мер міста Віталій Кличко звертався з особистим проханням до киян знищувати світлові мітки ворога.

Теми: РосіявійнадиверсантиКиїв
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