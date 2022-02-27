Сучасна військова техніка не здійснює наведення по мітках на стовбах і дахах – Арестович

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович звернувся з проханням особисто не затримувати підозрілих осіб, які нібито ставлять світлові мітки для наведення вогню ворожої артилерії.

Джерело: пресбрифінг Арестовича

Пряма мова Арестовича: "Наші військові і спецслужби зазначають наступне, і просять вас звернути увагу на наступне, що сучасна техніка й авіація не наводяться через світлові знаки на стовпах або на дорогах. Вони наводяться за допомогою інших сучасних технічних засобів".

Деталі: На думку Арестовича, повідомлення з таким проханням зривати чи зафарбовувати світлові мітки на стовпах та дорогах може застосовуватися ворогом задля поширення так званої "шпигуноманії".

Крім того, посадовець попросив самотужки не боротися з підозрілими особами, яких помітили на діях щодо розташування таких міток, а повідомляти про такі випадки до поліції.

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