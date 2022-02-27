Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Сучасна військова техніка не здійснює наведення по мітках на стовбах і дахах – Арестович

Денис КарловськийНеділя, 27 лютого 2022, 11:52

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович звернувся з проханням особисто не затримувати підозрілих осіб, які нібито ставлять світлові мітки для наведення вогню ворожої артилерії.

Джерело: пресбрифінг Арестовича

Пряма мова Арестовича: "Наші військові і спецслужби зазначають наступне, і просять вас звернути увагу на наступне, що сучасна техніка й авіація не наводяться через світлові знаки на стовпах або на дорогах. Вони наводяться за допомогою інших сучасних технічних засобів".

Деталі: На думку Арестовича, повідомлення з таким проханням зривати чи зафарбовувати світлові мітки на стовпах та дорогах може застосовуватися ворогом задля поширення так званої "шпигуноманії". 

Крім того, посадовець попросив самотужки не боротися з підозрілими особами, яких помітили на діях щодо розташування таких міток, а повідомляти про такі випадки до поліції.  

Передісторія: 

  • Раніше правоохоронці закликали українців бути пильними та знищувати позначки, які може використати ворог для координації вторгнення.
  • У поліції навіть створили спеціальний бот для повідомлення про наявність міток для коригування атак ворожих військ.
  • Київська міська влада повідомила 27 лютого, що причетність до таких дій може каратися позбавленням волі на 15 років. А мер міста Віталій Кличко звертався з особистим проханням до киян знищувати світлові мітки ворога.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: війнаРосіяарміяокупація
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Чотири винищувачі РФ порушили повітряний простір Швеції

Українська делегація їде на переговори з РФ до Біловезької пущі

фото, відеоЖителі Енергодара стали стіною на захист міста

Росіяни атакували блокпост у Коростені – 4 загиблих

відео"Орків геть!": Мелітополь вийшов на протест проти російських окупантів. Лунала стрілянина

ЄС відключив від SWIFT сім російських банків та заборонив постачати євро агресору

Усі новини...
війна
У Миколаєві з місця бою вилучили 23 артснаряди і 2 гранати: вони знищені
Глава МЗС Британії: жодних переговорів з РФ, доки вона не виведе війська з України
Не тільки "паляниця" не вимовляють, з "Гастамєлем" теж проблеми – СБУ про розмову окупантів
Останні новини
23:14
У Білорусі йде "рейкова війна" проти війни з Україною
23:09
відеоУ Росії продовжують затримувати учасників "антивоєнних" мітингів: за добу 724 людини
23:06
У США з’явилася оперативна група для полювання на активи російських олігархів
22:55
Арахамія: Переговори відбудуться не в Біловезькій пущі
22:50
Коли перебої на лінії 102: столична поліція дала додаткові контакти
22:49
Макрон виступив з промовою щодо війни РФ проти України
22:32
Росії може загрожувати дефолт – JPMorgan
22:23
відеоЄвреї, які пережили Голокост, проклинають Путіна з бомбосховища Києва й вимагають миру
22:13
ВІДЕОУ Києві 3 березня дозволять рух на двох мостах – Кличко
22:08
Жодних полонених російських артилеристів більше не буде – ССО
Усі новини...