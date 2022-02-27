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Сучасна військова техніка не здійснює наведення по мітках на стовбах і дахах – Арестович

Денис КарловськийНеділя, 27 лютого 2022, 10:52
Сучасна військова техніка не здійснює наведення по мітках на стовбах і дахах – Арестович

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович звернувся з проханням особисто не затримувати підозрілих осіб, які нібито ставлять світлові мітки для наведення вогню ворожої артилерії.

Джерело: пресбрифінг Арестовича

Пряма мова Арестовича: "Наші військові і спецслужби зазначають наступне, і просять вас звернути увагу на наступне, що сучасна техніка й авіація не наводяться через світлові знаки на стовпах або на дорогах. Вони наводяться за допомогою інших сучасних технічних засобів".

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Деталі: На думку Арестовича, повідомлення з таким проханням зривати чи зафарбовувати світлові мітки на стовпах та дорогах може застосовуватися ворогом задля поширення так званої "шпигуноманії". 

Крім того, посадовець попросив самотужки не боротися з підозрілими особами, яких помітили на діях щодо розташування таких міток, а повідомляти про такі випадки до поліції.  

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше правоохоронці закликали українців бути пильними та знищувати позначки, які може використати ворог для координації вторгнення.
  • У поліції навіть створили спеціальний бот для повідомлення про наявність міток для коригування атак ворожих військ.
  • Київська міська влада повідомила 27 лютого, що причетність до таких дій може каратися позбавленням волі на 15 років. А мер міста Віталій Кличко звертався з особистим проханням до киян знищувати світлові мітки ворога.

Теми: війнаРосіяарміяокупація
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