Сучасна військова техніка не здійснює наведення по мітках на стовбах і дахах – Арестович
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович звернувся з проханням особисто не затримувати підозрілих осіб, які нібито ставлять світлові мітки для наведення вогню ворожої артилерії.
Джерело: пресбрифінг Арестовича
Пряма мова Арестовича: "Наші військові і спецслужби зазначають наступне, і просять вас звернути увагу на наступне, що сучасна техніка й авіація не наводяться через світлові знаки на стовпах або на дорогах. Вони наводяться за допомогою інших сучасних технічних засобів".
Деталі: На думку Арестовича, повідомлення з таким проханням зривати чи зафарбовувати світлові мітки на стовпах та дорогах може застосовуватися ворогом задля поширення так званої "шпигуноманії".
Крім того, посадовець попросив самотужки не боротися з підозрілими особами, яких помітили на діях щодо розташування таких міток, а повідомляти про такі випадки до поліції.
Передісторія:
- Раніше правоохоронці закликали українців бути пильними та знищувати позначки, які може використати ворог для координації вторгнення.
- У поліції навіть створили спеціальний бот для повідомлення про наявність міток для коригування атак ворожих військ.
- Київська міська влада повідомила 27 лютого, що причетність до таких дій може каратися позбавленням волі на 15 років. А мер міста Віталій Кличко звертався з особистим проханням до киян знищувати світлові мітки ворога.