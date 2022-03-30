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У Києві нічим дихати – забруднювачів у повітрі у 9 разів більше за норму

Ірина БалачукСереда, 30 березня 2022, 12:48
У Києві нічим дихати – забруднювачів у повітрі у 9 разів більше за норму
На фото – спалена у результаті російських обстрілів автівка у Києві. Фото КМВА

Концентрація забруднюючих речовин у повітрі Києва у майже 9 разів перевищує норму, рекомендовану ВООЗ, у повітрі пахне гаром.

Джерело: місцеві мешканці, Управління екології та природних ресурсів КМДА у Facebook, дані сервісу IQAir та saveecobot

Дослівно Управління екології КМДА: "30 березня якість повітря у столиці задовільна на лівому березі та незадовільна на правому. Перевищення гранично допустимих концентрацій (ГДК) не виявлено". 

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Скриншот з сайту IQAir

Деталі: За даними saveecobot, в Україні нині зафіксована велика кількість пожеж. 

Горить також і в Київській області, зокрема, на північ та захід від столиці. Вітер наразі дме у сторону Києва. 

 
Карта пожеж
скриншот з сайту saveecobot.com

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 24 березня Київ опинився на 8 сходинці рейтингу міст з найбруднішим повітрям – концентрація забруднювачів в повітрі Києва у 13 разів перевищувала норму, рекомендовану ВООЗ.
  • 21 березня повідомлялося, що вибухи та обстріли призводять до погіршення якості повітря в Києві – концентрація забруднюючих речовин у деяких районах у 12 разів перевищувала норму.
  • 19 березня концентрація забруднювачів в повітрі Києва у 33 рази перевищувала норму, рекомендовану ВООЗ. За забрудненістю повітря Київ опинився на першому місці у світі, обійшовши Лахор (Пакистан) та Дакку (Бангладеш).

Теми: Київвійнаекологія
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