В Киеве нечем дышать – загрязнителей в воздухе в 9 раз больше нормы

На фото – сожженный в результате российских обстрелов автомобиль в Киеве. Фото КГВА

Концентрация загрязняющих веществ в воздухе Киева почти в 9 раз превышает норму, рекомендованную ВОЗ, в воздухе пахнет гарью.

Источник: местные жители, Управление экологии и природных ресурсов КГГА в Facebook, данные сервиса IQAir и saveecobot

Дословно Управление экологии КГГА: "30 марта качество воздуха в столице удовлетворительное на левом берегу и неудовлетворительное на правом. Превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) не обнаружено".

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Скриншот из сайта IQAir

Детали: По данным saveecobot, в Украине сейчас зафиксировано большое количество пожаров.

Горит также и в Киевской области, в частности, на севере и западе от столицы. Ветер дует в сторону Киева.

Карта пожаров Скриншот из сайта saveecobot.com

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