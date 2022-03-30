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В Киеве нечем дышать – загрязнителей в воздухе в 9 раз больше нормы

Ирина БалачукСреда, 30 марта 2022, 12:48
В Киеве нечем дышать – загрязнителей в воздухе в 9 раз больше нормы
На фото – сожженный в результате российских обстрелов автомобиль в Киеве. Фото КГВА

Концентрация загрязняющих веществ в воздухе Киева почти в 9 раз превышает норму, рекомендованную ВОЗ, в воздухе пахнет гарью.

Источник: местные жители, Управление экологии и природных ресурсов КГГА в Facebook, данные сервиса IQAir и saveecobot

Дословно Управление экологии КГГА: "30 марта качество воздуха в столице удовлетворительное на левом берегу и неудовлетворительное на правом. Превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) не обнаружено". 

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Скриншот из сайта IQAir

Детали: По данным saveecobot, в Украине сейчас зафиксировано большое количество пожаров. 

Горит также и в Киевской области, в частности, на севере и западе от столицы. Ветер дует в сторону Киева.

 
Карта пожаров
Скриншот из сайта saveecobot.com

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 24 марта Киев оказался на 8-й строчке рейтинга городов с самым грязным воздухом – концентрация загрязнителей в воздухе Киева в 13 раз превышала норму, рекомендованную ВОЗ.
  • 21 марта сообщалось, что взрывы и обстрелы приводят к ухудшению качества воздуха в Киеве – концентрация загрязняющих веществ в некоторых районах в 12 раз превышала норму.
  • 19 мерта концентрация загрязнителей в воздухе Киева в 33 раза превышала норму, рекомендованную ВОЗ. По загрязненности воздуха Киев оказался на первом месте в мире, обойдя Лахор (Пакистан) и Дакку (Бангладеш).

Темы: Киеввойнаэкология
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