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Колони військової техніки продовжують рух по Білорусі, засвітилися й "чеченці"

Олена РощінаПонеділок, 14 березня 2022, 14:09
Фото Антона Мототлька у Twitter

По території Білорусі продовжують рухатися в бік України колони військової техніки як із російськими, так і з блоруськими номерами, крім того, там помітили машини дорожньо-патрульної служби з Чечні. 

Джерело: білоруський журналіст і фотограф, засновник проєкту MotolkoHelp Антон Мотолько у Twitter

Деталі: Мотолько регулярно повідомляє про пересування техніки: тиждень тому, 7 березня, перевозили комплекси "Точка-У", ракети для ЗРК "Іскандер", САУ "Нона-С", ЗРК "Стріла-10", бронетехніку.

14 березня Мотолько також зафіксував рух колон у напрямку України на декількох трасах.  

07:40 (мінський час). Колона техніки з відмітками "V" рухалася з Осиповичів у бік Бобруйська трасою М5. У колоні: бензовоз, військові вантажівки "Урал", обладнання з ракетами або пусковими системами, накриті тентом, та УАЗ із російськими номерами.

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08:10. Колона військової техніки з білоруськими номерами рухалася в бік Бреста трасою М1. І вона продовжує рух.

09:30. Колона військової техніки з відмітками "V" рухалася трасою Р-31 у бік Мозиря (Гомельська область). Об 11:15 по цій же трасі рухалася ще одна колона автомобілів без номерних знаків.

10:30. Велика колона російської військової техніки з позначкою "V" рухалася в бік Гомеля трасою М5.

11:20. Колона білоруської військової техніки рухалася з Лагойська в бік Мінська по трасі М3. Раніше цю колону помітили поблизу села Жестинне (Логойський район).

12:08. Білоруська військова техніка рухалася зі Слоніма в бік Барановичів трасою Р-99. Подальший можливий напрямок – Барановичі чи Івацевичі.

12:15. Колона російської техніки з відмітками "V" рухалася з Речиці в бік Гомеля по трасі М10. КамАЗи везли якісь дошки.

13:00. У Гомелі помітили колону російської техніки з позначкою "V", яка рухалася в напрямку аеропорту. У колоні – бронетехніка "Тигр", БТР та багато вантажівок "Урал".

Після опівдня у Калинковичах (Гомельська область) помічено потяг із близько 30 одиницями військової техніки (в т.ч. БМП). Можливий напрямок його подальшого руху – Житковичі чи Єльськ.

Більше того, у Мозирі (Гомельська область) помітили автомобілі ДАІ "кадировців". У Мозирі було помічено щонайменше три машини дорожньо-патрульної служби Російської Федерації, на номерних знаках вказано 95 область (Чеченська Республіка).

Крім того, вночі військові літаки злітали з білоруських летовищ. До опівночі винищувач вилітав із аеродрому в Барановичах (Брестська область). Близько опівночі два винищувачі вилітали з Ліди (Гродненська область), згодом два Су-35С вилітали з Барановичів (Брестська область). 

Теми: БілорусьРосіяЧечнявійна
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