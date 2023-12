Колони військової техніки продовжують рух по Білорусі, засвітилися й "чеченці"

По території Білорусі продовжують рухатися в бік України колони військової техніки як із російськими, так і з блоруськими номерами, крім того, там помітили машини дорожньо-патрульної служби з Чечні.

Джерело: білоруський журналіст і фотограф, засновник проєкту MotolkoHelp Антон Мотолько у Twitter

Деталі: Мотолько регулярно повідомляє про пересування техніки: тиждень тому, 7 березня, перевозили комплекси "Точка-У", ракети для ЗРК "Іскандер", САУ "Нона-С", ЗРК "Стріла-10", бронетехніку.

14 березня Мотолько також зафіксував рух колон у напрямку України на декількох трасах.

07:40 (мінський час). Колона техніки з відмітками "V" рухалася з Осиповичів у бік Бобруйська трасою М5. У колоні: бензовоз, військові вантажівки "Урал", обладнання з ракетами або пусковими системами, накриті тентом, та УАЗ із російськими номерами.

07:40 (Minsk time).

A column of equipment with “V” marks is moving from Asipovichy towards Babruisk along the M5 highway. The column consists of a fuel truck, a military Ural truck, equipment with missiles or launch systems covered with tent, and UAZ with Russian license plates. pic.twitter.com/WTkER7VPY3 ВІДЕО ДНЯ March 14, 2022

08:10. Колона військової техніки з білоруськими номерами рухалася в бік Бреста трасою М1. І вона продовжує рух.

13:11 (Minsk time)

The column of Belarusian vehicles spotted earlier today continues its movement towards Brest along the M1 highway. https://t.co/P4EywrEpUQ pic.twitter.com/d2UXMCp5Cz — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 14, 2022

09:30. Колона військової техніки з відмітками "V" рухалася трасою Р-31 у бік Мозиря (Гомельська область). Об 11:15 по цій же трасі рухалася ще одна колона автомобілів без номерних знаків.

• 09:30 (Minsk time)

A column of military equipment with “V” marks is moving along the R-31 highway towards Mazyr (Gomel region).

• 11:15. Another column of vehicles without license plates is moving along the same highway. pic.twitter.com/flMiV6ROwd — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 14, 2022

10:30. Велика колона російської військової техніки з позначкою "V" рухалася в бік Гомеля трасою М5.

10:30 (Minsk time)

A large column of Russian military equipment with “V” mark was moving towards Gomel along the M5 highway. pic.twitter.com/Vn1L6VsjFL — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 14, 2022

11:20. Колона білоруської військової техніки рухалася з Лагойська в бік Мінська по трасі М3. Раніше цю колону помітили поблизу села Жестинне (Логойський район).

A convoy of military equipment with Belarusian license plates was spotted this morning near the village of Zhestinnoye (Lahoisk district), moving along the M3 highway towards Minsk.

1/2 pic.twitter.com/vZtOSb0Du0 — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 14, 2022

12:08. Білоруська військова техніка рухалася зі Слоніма в бік Барановичів трасою Р-99. Подальший можливий напрямок – Барановичі чи Івацевичі.

12:08 (Minsk time)

Belarusian military equipment was moving from Slonim towards Baranavichy along the R-99 highway.

The further possible direction is Baranavichy or Ivatsevichy. pic.twitter.com/QnjhClbdQg — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 14, 2022

12:15. Колона російської техніки з відмітками "V" рухалася з Речиці в бік Гомеля по трасі М10. КамАЗи везли якісь дошки.

12:15 (Minsk time)

A column of Russian equipment with “V” marks was moving from Rechitsa towards Gomel along the M10 highway.

KamAZ trucks are carrying some planks. pic.twitter.com/KbPkx6zHVx — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 14, 2022

13:00. У Гомелі помітили колону російської техніки з позначкою "V", яка рухалася в напрямку аеропорту. У колоні – бронетехніка "Тигр", БТР та багато вантажівок "Урал".

13:00 (Minsk time)

A column of Russian vehicles with “V” marks was spotted in Gomel, moving towards the airport.

The column includes “Tigr” armored vehicles, armored personnel carriers and many Ural trucks. pic.twitter.com/NT2NSrYMoE — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 14, 2022

Після опівдня у Калинковичах (Гомельська область) помічено потяг із близько 30 одиницями військової техніки (в т.ч. БМП). Можливий напрямок його подальшого руху – Житковичі чи Єльськ.

A train with about 30 units of military equipment (incl. infantry fighting vehicles) was spotted in Kalinkavichy (Gomel region).

The possible direction of its further movement is Zhytkovichy or Yelsk. pic.twitter.com/rEuy1Bj9kc — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 14, 2022

Більше того, у Мозирі (Гомельська область) помітили автомобілі ДАІ "кадировців". У Мозирі було помічено щонайменше три машини дорожньо-патрульної служби Російської Федерації, на номерних знаках вказано 95 область (Чеченська Республіка).

• 09:30 (Minsk time)

A column of military equipment with “V” marks is moving along the R-31 highway towards Mazyr (Gomel region).

• 11:15. Another column of vehicles without license plates is moving along the same highway. pic.twitter.com/flMiV6ROwd — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 14, 2022

Крім того, вночі військові літаки злітали з білоруських летовищ. До опівночі винищувач вилітав із аеродрому в Барановичах (Брестська область). Близько опівночі два винищувачі вилітали з Ліди (Гродненська область), згодом два Су-35С вилітали з Барановичів (Брестська область).