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Росіяни застосовують заборонені протипіхотні міни на Харківщині та Сумщині

Денис КарловськийСереда, 30 березня 2022, 18:24
російська протипіхотна міна пом-3 "медальйон". фото: генштаб зсу

Російські окупанти розміщують заборонені міни зі сейсмічними датчиками на захоплених територіях Сумщини та Харківщини

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України, міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch

Деталі: Українські сапери підтвердили 28 березня використання російськими загарбниками новітніх протипіхотних мін ПОМ-3 "Медальйон". Такі міни виробляє лише Росія.

Вони використовують сейсмічні датчики, які розрізняють ходьбу людини. Після того, як на датчику спрацює сигнал, із міни вилітає в повітря на відстань 1 – 1,5 метри бойова частина і вибухає. Вибухова речовина та металеві пластини, що вилітають з бойової частини міни, можуть убити людей в радіусі 16 метрів вибуху, а в кращому випадку – можуть спричинити тяжке каліцтво.

Водночас із відкритої інформації про технології цієї міни відомо, що в ній є механізм самознищення, і через кілька годин або днів після її розміщення вона сама деактивується.

У Human Rights Watch наголосили, що такі міни заборонені міжнародною Оттавською конвенцією 1997 року, підписаною 169 країнами світу. Росія не підписала цей договір.

Правозахисники припустили, що ці міни розмістили за допомогою запуску спеціальних ракет з мінами із системи "Зємлєдєліє". У звіті організації поділилися відео запуску таких систем, яке буцімто зробили на Харківщині та оприлюднили в соцмережах 26 березня.

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Представники HRW закликали Росію припинити використання мін, що заборонені міжнародним гуманітарним правом, та наголосили, що в української армії немає на озброєнні ні таких мін, ні відповідних засобів для дистанційного мінування.

У Генштабі закликали цивільних осіб не наближатися до таких мін та негайно повідомляти до поліції або інших представників силових структур України.

Датчики деактивованої міни ПОМ-3
Датчики деактивованої міни ПОМ-3 "Медальйон"
Фото: Генштаб ЗСУ
Частина деактивованої міни
Частина деактивованої міни
Фото: Генштаб ЗСУ

Передісторія: 

  • Під час російської-української війни 2022 року на міни російських окупантів неодноразово натрапляли мирні мешканці.
  • Офіс Генеральної прокуратури в лютому повідомляв, що російські окупанти з авіації скидали надзвичайно небезпечні міни "Лєпєсток", які також заборонені міжнародними конвенціями.
  • Президент Володимир Зеленський у виступі перед норвезьким парламентом заявив, що Росія створила своїми морськими мінами найбільшу загрозу на морях з часів Другої світової війни.

Теми: мінуванняРосіявійнаправа людини
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