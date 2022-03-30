Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни застосовують заборонені протипіхотні міни на Харківщині та Сумщині

Денис КарловськийСереда, 30 березня 2022, 18:24
Росіяни застосовують заборонені протипіхотні міни на Харківщині та Сумщині
російська протипіхотна міна пом-3 "медальйон". фото: генштаб зсу

Російські окупанти розміщують заборонені міни зі сейсмічними датчиками на захоплених територіях Сумщини та Харківщини

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України, міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch

Деталі: Українські сапери підтвердили 28 березня використання російськими загарбниками новітніх протипіхотних мін ПОМ-3 "Медальйон". Такі міни виробляє лише Росія.

Реклама:

Вони використовують сейсмічні датчики, які розрізняють ходьбу людини. Після того, як на датчику спрацює сигнал, із міни вилітає в повітря на відстань 1 – 1,5 метри бойова частина і вибухає. Вибухова речовина та металеві пластини, що вилітають з бойової частини міни, можуть убити людей в радіусі 16 метрів вибуху, а в кращому випадку – можуть спричинити тяжке каліцтво.

Водночас із відкритої інформації про технології цієї міни відомо, що в ній є механізм самознищення, і через кілька годин або днів після її розміщення вона сама деактивується.

У Human Rights Watch наголосили, що такі міни заборонені міжнародною Оттавською конвенцією 1997 року, підписаною 169 країнами світу. Росія не підписала цей договір.

ВІДЕО ДНЯ

Правозахисники припустили, що ці міни розмістили за допомогою запуску спеціальних ракет з мінами із системи "Зємлєдєліє". У звіті організації поділилися відео запуску таких систем, яке буцімто зробили на Харківщині та оприлюднили в соцмережах 26 березня.

Представники HRW закликали Росію припинити використання мін, що заборонені міжнародним гуманітарним правом, та наголосили, що в української армії немає на озброєнні ні таких мін, ні відповідних засобів для дистанційного мінування.

У Генштабі закликали цивільних осіб не наближатися до таких мін та негайно повідомляти до поліції або інших представників силових структур України.

Датчики деактивованої міни ПОМ-3
Датчики деактивованої міни ПОМ-3 "Медальйон"
Фото: Генштаб ЗСУ
Частина деактивованої міни
Частина деактивованої міни
Фото: Генштаб ЗСУ

Передісторія: 

  • Під час російської-української війни 2022 року на міни російських окупантів неодноразово натрапляли мирні мешканці.
  • Офіс Генеральної прокуратури в лютому повідомляв, що російські окупанти з авіації скидали надзвичайно небезпечні міни "Лєпєсток", які також заборонені міжнародними конвенціями.
  • Президент Володимир Зеленський у виступі перед норвезьким парламентом заявив, що Росія створила своїми морськими мінами найбільшу загрозу на морях з часів Другої світової війни.

Теми: мінуванняРосіявійнаправа людини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
мінування
Британська Mines Advisory Group допоможе Україні з розмінуванням енергетичних об’єктів
Резніков про мінні поля росіян: До п'яти мін на квадратний метр
На Миколаївщині трактористи підірвалися на касетному снаряді, один загинув
Останні новини
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
Усі новини...
Реклама: