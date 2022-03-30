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Россияне применяют запрещенные мины в Харьковской и Сумской областях

Денис КарловскийСреда, 30 марта 2022, 18:24

Российские оккупанты размещают запрещенные мины с сейсмическими датчиками на захваченных территориях Сумской и Харьковской областей.

Источник: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, международная правозащитная организация Human Rights Watch

Детали: Украинские саперы подтвердили 28 марта использование российскими захватчиками новейших противопехотных мин ПОМ-3 "Медальон". Такие мины производит только Россия.

Они используют сейсмические датчики, различающие ходьбу человека от других колебаний в земле. После того как на датчике сработает сигнал, из мины вылетает в воздух на расстояние 1 – 1,5 метра боевая часть и взрывается. Взрывное вещество и металлические пластины, вылетающие из боевой части мины, могут убить людей в радиусе 16 метров взрыва, а в лучшем случае – вызвать тяжелое увечье.

Human Rights Watch подчеркнули, что такие мины запрещены международной Оттавской конвенцией 1997 года, подписанной 169 странами мира. Россия не подписала этот договор.

Правозащитники предположили, что эти мины разместили посредством запуска специальных ракет с минами из системы "Земледелие". В отчете организации поделились видео запуска таких систем, которые якобы сделали на территории Харьковской области и обнародовали в соцсетях 26 марта.

Представители HRW призвали Россию прекратить использование мин, запрещенных международным гуманитарным правом, и отметили, что у украинской армии нет на вооружении ни таких мин, ни соответствующих средств для дистанционного минирования.

ВИДЕО ДНЯ
Датчики деактивированной российской мины ПОМ-3
Датчики деактивированной российской мины ПОМ-3 "Медальон"
Фото: Генштаб ВСУ
Деактивированная российская мина ПОМ-3
Деактивированная российская мина ПОМ-3
Фото: Генштаб ВСУ

Предыстория:

  • Во время российско-украинской войны 2022 года на мины российских оккупантов неоднократно наталкивались мирные жители.
  • Офис Генеральной прокуратуры в феврале сообщал, что российские оккупантов из авиации сбрасывали чрезвычайно опасные мины "Лепесток", которые также запрещены международными конвенциями.
  • Президент Владимир Зеленский в выступлении перед норвежским парламентом заявил, что Россия создала своими морскими минами самую большую угрозу на морях со времен Второй мировой войны.

Темы: минированиеРосcиявойнаправа человека
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