Пентагон: Росія виводить війська з ЧАЕС
Середа, 30 березня 2022, 23:57
Російські війська починають виходити з Чорнобильської АЕС.
Джерело: AFP з посиланням на Пентагон.
Деталі наразі не відомі.
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Що передувало: 24 лютого російські військові захопили Чорнобильську атомну електростанцію й утримували в заручниках персонал.
Станом на 20 березня Верховна Рада повідомляла про 7 осередків займання в межах Зони відчуження, згідно з даними супутникових знімків Sentinel-2 європейського космічного агентства (ESA).
Ймовірно, займання сталося внаслідок збройної агресії Російської Федерації, а саме потрапляння снаряду або навмисного підпалу.
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