Пентагон: Росія виводить війська з ЧАЕС

Російські війська починають виходити з Чорнобильської АЕС.

Джерело: AFP з посиланням на Пентагон.

Деталі наразі не відомі.

Що передувало: 24 лютого російські військові захопили Чорнобильську атомну електростанцію й утримували в заручниках персонал.

Станом на 20 березня Верховна Рада повідомляла про 7 осередків займання в межах Зони відчуження, згідно з даними супутникових знімків Sentinel-2 європейського космічного агентства (ESA).

Ймовірно, займання сталося внаслідок збройної агресії Російської Федерації, а саме потрапляння снаряду або навмисного підпалу.

У білоруський Республіканський науково-практичний центр радіаційної медицини та екології людини регулярно привозять російських солдатів.