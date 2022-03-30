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Пентагон: Росія виводить війська з ЧАЕС

Середа, 30 березня 2022, 23:57

Російські війська починають виходити з Чорнобильської АЕС.

Джерело: AFP з посиланням на Пентагон.

Деталі наразі не відомі.

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Що передувало: 24 лютого російські військові захопили Чорнобильську атомну електростанцію й утримували в заручниках персонал.

Станом на 20 березня Верховна Рада повідомляла про 7 осередків займання в межах Зони відчуження, згідно з даними супутникових знімків Sentinel-2 європейського космічного агентства (ESA).

Ймовірно, займання сталося внаслідок збройної агресії Російської Федерації, а саме потрапляння снаряду або навмисного підпалу.

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