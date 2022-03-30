Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Пентагон: Россия выводит войска из ЧАЭС

Среда, 30 марта 2022, 23:57

Российские войска начинают выходить с Чернобыльской АЭС.

Источник: AFP со ссылкой на Пентагон.

Детали пока не известны.

Реклама:

Что предшествовало: 24 февраля российские военные захватили Чернобыльскую атомную электростанцию ​​и удерживали в заложниках персонал.

По состоянию на 20 марта Верховная Рада сообщала о 7 очагах возгорания в пределах зоны отчуждения, согласно данным спутниковых снимков Sentinel-2 европейского космического агентства (ESA).

Вероятно, возгорание произошло в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, а именно попадания снаряда или умышленного поджога.

ВИДЕО ДНЯ

В беларусский Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека регулярно привозят российских солдат.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Все новости...
Последние новости
11:20
Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
11:13
В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать
11:10
В Донецкой области 5 гражданских людей погибли из-за российских ударов
11:00
Заместитель Кличко: о проблемах с метро, миллиардах на инфраструктуру и выкупе квартир "Киевгорстроя"
10:41
Премьер немецкой Саксонии призывает Украину смириться с временными уступками по территориям
10:41
Миссия возможна. Как проводить реставрацию старых построек и в чем основные проблемы
10:28
Индекс Эспрессо в Украине: самый дорогой кофе - в Одесской области, самый дешевый - в Хмельницкой
10:28
Враг пытается наступать в районе Серебрянского лесничества и захватить Синьковку – Сырский.
10:17
Как говорить с ребенком, потерявшим дом – советы психолога
10:11
Генштаб: За время большой войны РФ совершила 465 химических атак, динамика растет
Все новости...
Реклама: