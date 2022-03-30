Пентагон: Россия выводит войска из ЧАЭС

Российские войска начинают выходить с Чернобыльской АЭС.

Источник: AFP со ссылкой на Пентагон.

Детали пока не известны.

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Что предшествовало: 24 февраля российские военные захватили Чернобыльскую атомную электростанцию ​​и удерживали в заложниках персонал.

По состоянию на 20 марта Верховная Рада сообщала о 7 очагах возгорания в пределах зоны отчуждения, согласно данным спутниковых снимков Sentinel-2 европейского космического агентства (ESA).

Вероятно, возгорание произошло в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, а именно попадания снаряда или умышленного поджога.

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