Пентагон: Россия выводит войска из ЧАЭС
Среда, 30 марта 2022, 23:57
Российские войска начинают выходить с Чернобыльской АЭС.
Источник: AFP со ссылкой на Пентагон.
Детали пока не известны.
Что предшествовало: 24 февраля российские военные захватили Чернобыльскую атомную электростанцию и удерживали в заложниках персонал.
По состоянию на 20 марта Верховная Рада сообщала о 7 очагах возгорания в пределах зоны отчуждения, согласно данным спутниковых снимков Sentinel-2 европейского космического агентства (ESA).
Вероятно, возгорание произошло в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, а именно попадания снаряда или умышленного поджога.
В беларусский Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека регулярно привозят российских солдат.
ВИДЕО ДНЯ