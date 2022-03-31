"Референдум" про приєднання окупованої Південної Осетії до Росії може пройти у травні-червні
Четвер, 31 березня 2022, 08:15
Самопроголошена республіка Південна Осетія може провести так званий "референдум" про входження до складу Росії вже у травні-червні.
Джерело: російське видання ТАСС
Деталі: Перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків із співвітчизниками Віктор Водолацький заявив, що входження Південної Осетії до складу Росії – це "мрія багатьох її мешканців із 2008 року".
Передісторія:
- На тлі невдач російських військ в Україні проросійський ватажок Південної Осетії Анатолій Бібілов заявив про бажання Південної Осетії ввійти в склад РФ.
- 30 березня Бібілов заявив, що готуються "юридичні кроки" щодо входження окупованої території Грузії як частини території РФ.
- У російській Раді федерації заявили, що чекають на проведення так званого "референдуму" про приєднання самопроголошеної Південної Осетії до РФ, який ватажки невизнаної республіки готові провести якомога швидше.
- Ватажок самопроголошеного формування "ЛНР" Леонід Пасічник 27 березня заявив, що бойовики хочуть організувати так званий "референдум" про входження окупованих територій Луганщини в склад РФ. Однак у російському парламенті заявили, що поки проведення такого "референдуму" є передчасним.
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