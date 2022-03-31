"Референдум" про приєднання окупованої Південної Осетії до Росії може пройти у травні-червні

Самопроголошена республіка Південна Осетія може провести так званий "референдум" про входження до складу Росії вже у травні-червні.

Джерело: російське видання ТАСС

Деталі: Перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків із співвітчизниками Віктор Водолацький заявив, що входження Південної Осетії до складу Росії – це "мрія багатьох її мешканців із 2008 року".

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