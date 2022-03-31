"Референдум" про приєднання окупованої Південної Осетії до Росії може пройти у травні-червні

Самопроголошена республіка Південна Осетія може провести так званий "референдум" про входження до складу Росії вже у травні-червні.

Джерело: російське видання ТАСС

Деталі: Перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків із співвітчизниками Віктор Водолацький заявив, що входження Південної Осетії до складу Росії – це "мрія багатьох її мешканців із 2008 року".

Передісторія:

На тлі невдач російських військ в Україні проросійський ватажок Південної Осетії Анатолій Бібілов заявив про бажання Південної Осетії ввійти в склад РФ.

30 березня Бібілов заявив, що готуються "юридичні кроки" щодо входження окупованої території Грузії як частини території РФ.

У російській Раді федерації заявили, що чекають на проведення так званого "референдуму" про приєднання самопроголошеної Південної Осетії до РФ, який ватажки невизнаної республіки готові провести якомога швидше.

Ватажок самопроголошеного формування "ЛНР" Леонід Пасічник 27 березня заявив, що бойовики хочуть організувати так званий "референдум" про входження окупованих територій Луганщини в склад РФ. Однак у російському парламенті заявили, що поки проведення такого "референдуму" є передчасним.