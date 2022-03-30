Росіяни чекають на "референдум" у Південній Осетії щодо приєднання до РФ

У російській Раді федерації чекають на проведення так званого "референдуму" про приєднання самопроголошеної Південної Осетії до РФ, який ватажки невизнаної республіки готові провести якомога швидше.

Джерело: заява члена Ради федерації Андрія Климова, так званий "президент" Південної Осетії Анатолій Бібілов, російська агенція "РБК"

Пряма мова Клімова: "Ми давно знаємо про бажання наших сусідів, Південної Осетії зробити свій вибір – возз'єднатися. Тому, як на мене, коли всі юридичні формальності будуть дотримані, немає жодних перешкод правового характеру, щоб здійснити давню мрію жителів Південної Осетії та увійти до складу РФ. Ми чекаємо, коли ці процедури пройдуть. З нашого боку, всі необхідні правові питання відпрацьовані були ще 20 років тому.

Законодавство РФ передбачає процедуру прийняття до складу Росії держав або частини держав іноземних як суб'єкти РФ. Щоб це зробити, необхідно головне – необхідно висловити волю осетинського народу. Зробити це можна через референдум".

Деталі: Бібілов сказав, що "референдум" буде організувати "не важко". Голова так званого "парламенту" Південної Осетії Алан Тадтаєв сказав, що "референдум" про приєднання до Росії проведуть "найближчим часом".

Сам Клімов у заяві натякнув, що можна повторити сценарій із Кримом.

Згодом у пресслужбі Бібілова заявили для "РБК", що фінальні юридичні процедури з "легітимізації" російської анексії Південної Осетії будуть завершені після виборів "президента" Південної Осетії 10 квітня.

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Довідково: Окупована російськими військами Південна Осетія є територією Грузії. У 2008 році після російсько-грузинської війни контингент російських окупаційних військ залишився на території республіки, а невизнаний уряд оголосив про незалежність від Грузії.

Організація Об’єднаних Націй не визнало незалежність Південної Грузії. Самопроголошений уряд вважають легітимним лише 5 країн-членів ООН – Росія, Сирія, Венесуела, Нікарагуа та Науру. Конфлікт лишався "замороженим" з 2008 року в ситуації, коли грузинська влада не здійснює спроби силового розв’язання суперечки, а російська влада не здійснює спроби юридичної легітимізації окупації та анексії цієї території.

Що було раніше: На тлі невдач російських військ в Україні проросійський ватажок Бібілов заявив про бажання Південної Осетії ввійти в склад РФ.