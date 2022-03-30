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Росіяни чекають на "референдум" у Південній Осетії щодо приєднання до РФ

Денис КарловськийСереда, 30 березня 2022, 22:35
Росіяни чекають на референдум у Південній Осетії щодо приєднання до РФ
ватажок невизнаної південної осетії анатолій бібілов (ліворуч) тисне руку російському президенту владіміру путіну (праворуч). фото: getty images

У російській Раді федерації чекають на проведення так званого "референдуму" про приєднання самопроголошеної Південної Осетії до РФ, який ватажки невизнаної республіки готові провести якомога швидше. 

Джерело: заява члена Ради федерації Андрія Климова, так званий "президент" Південної Осетії Анатолій Бібілов, російська агенція "РБК"

Пряма мова Клімова: "Ми давно знаємо про бажання наших сусідів, Південної Осетії зробити свій вибір – возз'єднатися. Тому, як на мене, коли всі юридичні формальності будуть дотримані, немає жодних перешкод правового характеру, щоб здійснити давню мрію жителів Південної Осетії та увійти до складу РФ. Ми чекаємо, коли ці процедури пройдуть. З нашого боку, всі необхідні правові питання відпрацьовані були ще 20 років тому.

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Законодавство РФ передбачає процедуру прийняття до складу Росії держав або частини держав іноземних як суб'єкти РФ. Щоб це зробити, необхідно головне – необхідно висловити волю осетинського народу. Зробити це можна через референдум".

Деталі: Бібілов сказав, що "референдум" буде організувати "не важко". Голова так званого "парламенту" Південної Осетії Алан Тадтаєв сказав, що "референдум" про приєднання до Росії проведуть "найближчим часом".

Сам Клімов у заяві натякнув, що можна повторити сценарій із Кримом.

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Згодом у пресслужбі Бібілова заявили для "РБК", що фінальні юридичні процедури з "легітимізації" російської анексії Південної Осетії будуть завершені після виборів "президента" Південної Осетії 10 квітня.

Довідково: Окупована російськими військами Південна Осетія є територією Грузії. У 2008 році після російсько-грузинської війни контингент російських окупаційних військ залишився на території республіки, а невизнаний уряд оголосив про незалежність від Грузії.

Організація Об’єднаних Націй не визнало незалежність Південної Грузії. Самопроголошений уряд вважають легітимним лише 5 країн-членів ООН – Росія, Сирія, Венесуела, Нікарагуа та Науру. Конфлікт лишався "замороженим" з 2008 року в ситуації, коли грузинська влада не здійснює спроби силового розв’язання суперечки, а російська влада не здійснює спроби юридичної легітимізації окупації та анексії цієї території.

Що було раніше: На тлі невдач російських військ в Україні проросійський ватажок Бібілов заявив про бажання Південної Осетії ввійти в склад РФ.

Теми: Південна ОсетіяРосіяГрузіяанексія
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