"Референдум" о присоединении оккупированной Южной Осетии к России может пройти в мае-июне

Самопровозглашенная республика Южная Осетия может провести так называемый "референдум" о вхождении в состав России уже мае-июне.

Источник: российское издание ТАСС

Детали: Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что вхождение Южной Осетии в состав России – это "мечта многих ее жителей с 2008 года".

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