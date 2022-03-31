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"Референдум" о присоединении оккупированной Южной Осетии к России может пройти в мае-июне

Ирина БалачукЧетверг, 31 марта 2022, 08:15
Референдум о присоединении оккупированной Южной Осетии к России может пройти в мае-июне
Пророссийский глава так называемой "республики" Южная Осетия Анатолий Бибилов. Фото РБК

Самопровозглашенная республика Южная Осетия может провести так называемый "референдум" о вхождении в состав России уже мае-июне.

Источник: российское издание ТАСС

Детали: Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что вхождение Южной Осетии в состав России – это "мечта многих ее жителей с 2008 года".

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Предыстория: 

  • На фоне неудач российских войск в Украине так называемый "президент" самопровозглашенной Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил о желании Южной Осетии войти в состав РФ.
  • 30 марта Бибилов заявил, что готовятся "юридические шаги" по вхождению оккупированной территории Грузии как части территории РФ.
  • В российском Совете федерации заявили, что ждут проведения так называемого "референдума" о присоединении Южной Осетии к РФ, который главари непризнанной республики готовы провести как можно скорее.
  • Главарь самопровозглашенного формирования "ЛНР" Леонид Пасечник заявил 27 марта, что боевики хотят организовать так называемый "референдум" о вхождении оккупированных территорий Луганщины в состав РФ. Однако в российском парламенте ответили, что пока проведение такого "референдума" преждевременно.

Темы: РосcияЮжная ОсетияоккупацияГрузия
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