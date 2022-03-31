Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Референдум" о присоединении оккупированной Южной Осетии к России может пройти в мае-июне

Ирина БалачукЧетверг, 31 марта 2022, 08:15
Пророссийский глава так называемой "республики" Южная Осетия Анатолий Бибилов. Фото РБК

Самопровозглашенная республика Южная Осетия может провести так называемый "референдум" о вхождении в состав России уже мае-июне.

Источник: российское издание ТАСС

Детали: Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что вхождение Южной Осетии в состав России – это "мечта многих ее жителей с 2008 года".

Предыстория: 

  • На фоне неудач российских войск в Украине так называемый "президент" самопровозглашенной Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил о желании Южной Осетии войти в состав РФ.
  • 30 марта Бибилов заявил, что готовятся "юридические шаги" по вхождению оккупированной территории Грузии как части территории РФ.
  • В российском Совете федерации заявили, что ждут проведения так называемого "референдума" о присоединении Южной Осетии к РФ, который главари непризнанной республики готовы провести как можно скорее.
  • Главарь самопровозглашенного формирования "ЛНР" Леонид Пасечник заявил 27 марта, что боевики хотят организовать так называемый "референдум" о вхождении оккупированных территорий Луганщины в состав РФ. Однако в российском парламенте ответили, что пока проведение такого "референдума" преждевременно.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: РосcияЮжная ОсетияоккупацияГрузия
Главное сегодня

Италия готова выступить гарантом нейтралитета Украины – МИД

Фотожурналиста Макса Левина нашли мертвым

Папа Римский рассматривает возможность визита в Украину

видеоВ Энергодаре россияне разогнали митинг очередями из минометов – есть раненые

Оккупанты похитили мэра Таврийска - община

обновленоСводка Генштаба: Россияне начали мобилизовать своих военных в Приднестровье

Все новости...
Росcия
Россия аккредитовала первого афганского дипломата от талибов
Россияне пополнили ракетами "Калибр" фрегат в Черном море - Одесская ОВА
СМИ: Российского генерала выгнали из Ассоциации военных атташе в США
Последние новости
15:00
Левина убили россияне двумя выстрелами – ОГП
14:45
В Киеве создали отдельную роту для защиты объектов критической инфраструктуры
14:44
фотоОккупанты обстреляли парк в центре Харькова, когда там работали люди: есть раненый
14:16
Италия готова выступить гарантом нейтралитета Украины – МИД
14:13
Евросоюз может полностью либерализовать грузовой транзит из Украины
14:02
В ночь вторжения РФ враг хотел уничтожить всю киберзащиту Украины – СБУ
14:00
Сколько можно будет заработать на сдаче вражеской техники – Климосюк
13:59
фотоНад ЧАЭС подняли украинский флаг
13:55
Уже 150 предприятий успешно эвакуировались в безопасное место
13:44
Россия хочет захватить Херсонскую, Донецкую и Луганскую области полностью – сводка Генштаба
Все новости...