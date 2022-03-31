В МЗС Грузії відреагували на заяви про приєднання Південної Осетії до РФ

Міністр закордонних справ Грузії Давід Залкіані заявив, що розмови про будь-які референдуми про приєднання окупованої Південної Осетії до Росії - неприйнятні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Interpressnews.

"Говорити про будь-які референдуми в умовах, коли ця територія Грузії окупована - неприйнятно", - заявив Залкіані.

Він зауважив, що референдум в умовах окупації не буде мати юридичної сили, тим більше, коли регіон змушені були залишити тисячі громадян Грузії.

"Хоча є спроби втягнути Грузію у провокації, наш уряд не допустить цього - ми послідовні у мирній політиці, анонсованій урядом…і не будемо застосовувати силу для відновлення територіальної цілісності", - зазначив Давід Залкіані.

30 березня керівник невизнаної Південної Осетії Анатолій Бібілов заявив, що "республіка" має намір найближчим часом вжити "юридичних кроків" для входження до складу Росії.

Нагадаємо, ЄСПЛ у переможному для Грузії рішенні напряму визнав Росію державою-окупантом.