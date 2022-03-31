Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В МИД Грузии отреагировали на заявления о присоединении Южной Осетии к РФ

"Европейская правда"Четверг, 31 марта 2022, 14:27

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкиани заявил, что разговоры о любых референдумах для присоединении оккупированной Южной Осетии к России – неприемлемы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Interpressnews.

"Говорить о любых референдумах в условиях, когда эта территория Грузии оккупирована – неприемлемо", – заявил Залкиани.

Он отметил, что референдум в условиях оккупации не будет иметь юридической силы, тем более, когда регион вынуждены были покинуть тысячи граждан Грузии.

"Хотя есть попытки втянуть Грузию в провокации, наше правительство не допустит этого – мы последовательны в мирной политике, анонсированной правительством… и не будем применять силу для восстановления территориальной целостности", – отметил Давид Залкиани.

30 марта руководитель непризнанной Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что "республика" намерена в ближайшее время принять "юридические шаги" для вхождения в состав России.

Напомним, ЕСПЧ в победном для Грузии решении напрямую признал Россию государством-оккупантом.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ГрузияЮжная ОсетияРосcия
Главное сегодня

Литва высылает посла России и закрывает консульство в Клайпеде

видеоЗеленский о встрече с Путиным: Чем дольше РФ затягивает, тем хуже для нее

фото, видеоЗеленский приехал в Бучу

Меркель ответила на обвинения Зеленского и приглашение в Бучу

Враг наращивает силы для наступления на востоке Украины – сводка Генштаба

карта, фото, видеоВ Беларуси заметили сотню единиц российской техники, ехавших в сторону Москвы

Все новости...
Грузия
"Референдум" о присоединении оккупированной Южной Осетии к России может пройти в мае-июне
Россияне ждут "референдума" в Южной Осетии по присоединению к РФ
Главарь оккупированной Южной Осетии говорит, что готовится вхождение в состав РФ
Последние новости
17:05
На захваченную Запорожскую АЭС везут два десятка российских пропагандистов
16:59
В Украине с начала войны погибли 18 журналистов, есть десятки раненых и похищенных
16:53
ЕС предлагает Украине помощь с документированием военных преступлений РФ
16:39
Литва высылает посла России и закрывает консульство в Клайпеде
16:36
ВИДЕОПосетив Бучу, Зеленский отреагировал на заявление Меркель об отказе Украине в НАТО
16:20
видеоЗеленский о встрече с Путиным: Чем дольше РФ затягивает, тем хуже для нее
16:19
Шмигаль говоиит, что Украине удается сохранять баланс горючего
16:19
Словакия вместе с остальными странами ЕС не будет платить за газ в рублях
16:18
видеоЗеленский о Мариуполе: Надеемся найти ответ в ближайшие дни, а может, часы
16:17
фотоВ воскресенье российская ракета попала в производственную базу в Николаевской области
Все новости...