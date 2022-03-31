В МИД Грузии отреагировали на заявления о присоединении Южной Осетии к РФ

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкиани заявил, что разговоры о любых референдумах для присоединении оккупированной Южной Осетии к России – неприемлемы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Interpressnews.

"Говорить о любых референдумах в условиях, когда эта территория Грузии оккупирована – неприемлемо", – заявил Залкиани.

Он отметил, что референдум в условиях оккупации не будет иметь юридической силы, тем более, когда регион вынуждены были покинуть тысячи граждан Грузии.

"Хотя есть попытки втянуть Грузию в провокации, наше правительство не допустит этого – мы последовательны в мирной политике, анонсированной правительством… и не будем применять силу для восстановления территориальной целостности", – отметил Давид Залкиани.

30 марта руководитель непризнанной Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что "республика" намерена в ближайшее время принять "юридические шаги" для вхождения в состав России.

Напомним, ЕСПЧ в победном для Грузии решении напрямую признал Россию государством-оккупантом.