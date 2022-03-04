Енергоатом: Вітер з ЗАЕС зараз дме в бік Ростова і Краснодара
П'ятниця, 4 березня 2022, 07:05
Вітер з боку Запорізької АЕС, де спалахнула пожежа через обстріли окупантів, зараз дме в напрямку південно-східної частини України та Росії.
Джерело: "Енергоатом"
Дослівно: "Наразі вітер з боку станції дме у бік південно-східної частини України та у напрямку великих російських міст: Ростова-на-Дону та Краснодара".
Передісторія:
- На Запорізькій АЕС була пожежа через обстріли росіян. Горіло приміщення навчального корпусу та лабораторно-побутового корпусу.
- Ядерна безпека на Запорізькій АЕС була порушена, реактори опинилися в небезпеці через обстріли російських військових і пожежу.
- Пожежників не допускали на гасіння пожежі, що виникла внаслідок боїв, але згодом допустили. Пожежу ліквідували.
- Президент Володимир Зеленський звернувся до світової спільноти і заявив, що ніхто ніколи не обстрілював атомні енергостанції, росіяни шантажують вибухом і світові загрожує глобальна катастрофа.
- В Енергодарі – 6 енергоблоків, тоді як на Чорнобильській АЕС у 1986 році вибухнув один. Загалом в Україні 15 атомних блоків.