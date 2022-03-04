Енергоатом: Вітер з ЗАЕС зараз дме в бік Ростова і Краснодара

Вітер з боку Запорізької АЕС, де спалахнула пожежа через обстріли окупантів, зараз дме в напрямку південно-східної частини України та Росії.

Джерело: "Енергоатом"

Дослівно: "Наразі вітер з боку станції дме у бік південно-східної частини України та у напрямку великих російських міст: Ростова-на-Дону та Краснодара".

Передісторія: