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Енергоатом: Вітер з ЗАЕС зараз дме в бік Ростова і Краснодара

Анастасія КалатурП'ятниця, 4 березня 2022, 07:05
ФОТО: ZN.UA

Вітер з боку Запорізької АЕС, де спалахнула пожежа через обстріли окупантів, зараз дме в напрямку південно-східної частини України  та Росії.   

Джерело: "Енергоатом"

Дослівно: "Наразі вітер з боку станції дме у бік південно-східної частини України та у напрямку великих російських міст: Ростова-на-Дону та Краснодара".

Передісторія:

  • На Запорізькій АЕС була пожежа через обстріли росіян. Горіло приміщення навчального корпусу та лабораторно-побутового корпусу.
  • Ядерна безпека на Запорізькій АЕС була порушена, реактори опинилися в небезпеці через обстріли російських військових і пожежу.
  • Пожежників не допускали на гасіння пожежі, що виникла внаслідок боїв, але згодом допустили. Пожежу ліквідували.
  • Президент Володимир Зеленський звернувся до світової спільноти і заявив, що ніхто ніколи не обстрілював атомні енергостанції, росіяни шантажують вибухом і світові загрожує глобальна катастрофа.
  • В Енергодарі – 6 енергоблоків, тоді як на Чорнобильській АЕС у 1986 році вибухнув один. Загалом в Україні 15 атомних блоків.

Теми: ЗапоріжжяАЕС
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