Енергодар: На вулицях тихо, але місто без опалення – мер

Мер Енергодару Дмитро Орлов заспокоїв українців – на вулицях міста зараз тихо, чужинців немає.

Джерело: Орлов у Facebook

Пряма мова Орлова: "Зараз на вулицях тихо, чужинців не помічено. Ті, хто залишався на ніч в укритті, можете повернутися додому. Але у зв’язку із вкрай напруженою ситуацією поруч рекомендуємо менше перебувати на вулиці і залишатися вдома.

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Вночі через пошкодження теплотраси під час обстрілів Енергодар залишився без опалення. Зараз з’ясовуємо можливість його поновлення".

Деталі: Він підтвердив, що пожежу на ЗАЕС ліквідували, обстріл припинився.

Upd. Мер міста закликав мирних жителів "не провокувати росіян", аби ті не стріляли по людях.

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