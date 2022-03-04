Енергодар: На вулицях тихо, але місто без опалення – мер
П'ятниця, 4 березня 2022, 07:27
Мер Енергодару Дмитро Орлов заспокоїв українців – на вулицях міста зараз тихо, чужинців немає.
Джерело: Орлов у Facebook
Пряма мова Орлова: "Зараз на вулицях тихо, чужинців не помічено. Ті, хто залишався на ніч в укритті, можете повернутися додому. Але у зв’язку із вкрай напруженою ситуацією поруч рекомендуємо менше перебувати на вулиці і залишатися вдома.
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Вночі через пошкодження теплотраси під час обстрілів Енергодар залишився без опалення. Зараз з’ясовуємо можливість його поновлення".
Деталі: Він підтвердив, що пожежу на ЗАЕС ліквідували, обстріл припинився.
Upd. Мер міста закликав мирних жителів "не провокувати росіян", аби ті не стріляли по людях.
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Передісторія:
- На Запорізькій АЕС була пожежа через обстріли росіян. Горіло приміщення навчального корпусу та лабораторно-побутового корпусу.
- Ядерна безпека на Запорізькій АЕС була порушена, реактори опинилися в небезпеці через обстріли російських військових і пожежу.
- Пожежників не допускали на гасіння пожежі, що виникла внаслідок боїв, але згодом допустили. Пожежу ліквідували.
- Президент Володимир Зеленський звернувся до світової спільноти і заявив, що ніхто ніколи не обстрілював атомні енергостанції, росіяни шантажують вибухом і світові загрожує глобальна катастрофа.
- В Енергодарі – 6 енергоблоків, тоді як на Чорнобильській АЕС у 1986 році вибухнув один. Загалом в Україні 15 атомних блоків.