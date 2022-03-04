МАГАТЕ здійснить перевірку двох АЕС в Україні 

Міжнародне агентство з атомної енергії планує надіслати своїх інспекторів до України для перевірки безпеки на Запорізькій та Чорнобильській атомних електростанціях.

Джерело: пресслужба НАЕК "Енергоатом"

Деталі: Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що через обстріли російських окупантів інспектори насамперед перевірять Запорізьку АЕС.

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Крім того, заплановано провести термінову перевірку Чорнобильської АЕС.

Передісторія:

Проти ночі 4 березня "кадировці" влаштували стрілянину та обстрілювали будівлю ЗАЕС, через що виникла пожежа. На станції оголосили загрозу ядерної катастрофи. Станом на ранок 4 березня на станції працює лише один реактор.

В Офісі президента України вважають, що російське командування знало, чим загрожує цілій Європі масштабна танкова атака Запорізької атомної станції.

24 лютого російські окупанти захопили територію зони відчуження біля Чорнобильської АЕС. На наступний день помітили перевищення рівня радіації на об'єкті.

Українська влада повідомляла, що російські окупанти, які дислокуються на території ЧАЕС, зазнають значного радіаційного випромінювання, підіймаючи радіоактивний пил.