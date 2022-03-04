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МАГАТЕ здійснить перевірку двох АЕС в Україні 

Денис КарловськийП'ятниця, 4 березня 2022, 19:33
МАГАТЕ здійснить перевірку двох АЕС в Україні 
Рафаель Гроссі на засдіанні Магате 4 березня. фото: getty images

Міжнародне агентство з атомної енергії планує надіслати своїх інспекторів до України для перевірки безпеки на Запорізькій та Чорнобильській атомних електростанціях.

Джерело: пресслужба НАЕК "Енергоатом"

Деталі: Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що через обстріли російських окупантів інспектори насамперед перевірять Запорізьку АЕС.

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Крім того, заплановано провести термінову перевірку Чорнобильської АЕС.

Передісторія:

  • Проти ночі 4 березня "кадировці" влаштували стрілянину та обстрілювали будівлю ЗАЕС, через що виникла пожежа. На станції оголосили загрозу ядерної катастрофи. Станом на ранок 4 березня на станції працює лише один реактор.
  • В Офісі президента України вважають, що російське командування знало, чим загрожує цілій Європі масштабна танкова атака Запорізької атомної станції.
  • 24 лютого російські окупанти захопили територію зони відчуження біля Чорнобильської АЕС. На наступний день помітили перевищення рівня радіації на об'єкті.
  • Українська влада повідомляла, що російські окупанти, які дислокуються на території ЧАЕС, зазнають значного радіаційного випромінювання, підіймаючи радіоактивний пил.

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Теми: АЕСобстрілРосіявійна
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