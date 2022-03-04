МАГАТЕ здійснить перевірку двох АЕС в Україні 

Міжнародне агентство з атомної енергії планує надіслати своїх інспекторів до України для перевірки безпеки на Запорізькій та Чорнобильській атомних електростанціях.

Джерело: пресслужба НАЕК "Енергоатом"

Деталі: Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що через обстріли російських окупантів інспектори насамперед перевірять Запорізьку АЕС.

Крім того, заплановано провести термінову перевірку Чорнобильської АЕС.

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