МАГАТЕ здійснить перевірку двох АЕС в Україні
П'ятниця, 4 березня 2022, 19:33
Міжнародне агентство з атомної енергії планує надіслати своїх інспекторів до України для перевірки безпеки на Запорізькій та Чорнобильській атомних електростанціях.
Джерело: пресслужба НАЕК "Енергоатом"
Деталі: Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що через обстріли російських окупантів інспектори насамперед перевірять Запорізьку АЕС.
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Крім того, заплановано провести термінову перевірку Чорнобильської АЕС.
Передісторія:
- Проти ночі 4 березня "кадировці" влаштували стрілянину та обстрілювали будівлю ЗАЕС, через що виникла пожежа. На станції оголосили загрозу ядерної катастрофи. Станом на ранок 4 березня на станції працює лише один реактор.
- В Офісі президента України вважають, що російське командування знало, чим загрожує цілій Європі масштабна танкова атака Запорізької атомної станції.
- 24 лютого російські окупанти захопили територію зони відчуження біля Чорнобильської АЕС. На наступний день помітили перевищення рівня радіації на об'єкті.
- Українська влада повідомляла, що російські окупанти, які дислокуються на території ЧАЕС, зазнають значного радіаційного випромінювання, підіймаючи радіоактивний пил.
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