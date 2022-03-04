Італія готова провести матчі чемпіонату України з футболу 

Італійська федерація футболу готова допомогти з проведенням матчів чемпіонату України з футболу.

Джерело: президент Італійської федерації з футболу Габріеле Гравіна

Пряма мова Гравіна: "Ми готові прийняти українських біженців та провести матчі.

Я важко переживаю українське питання, як і всі, хто поважає життя та людську гідність.

Футбол демонструє єдність, якої раніше не було. Цей вид спорту є феноменом сильної соціальної єдності. Ми об’єднані та послідовні, і кричимо "ні" війні".

Деталі: Усі футбольні турніри та спортивні змагання в Україні призупинені через повномасштабну війну РФ проти України.

Чемпіонат України з футболу призупинили 24 лютого в день початку повномасштабного наступу окупаційних військ РФ на Україну.

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