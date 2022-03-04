Італія готова провести матчі чемпіонату України з футболу
П'ятниця, 4 березня 2022, 20:07
Італійська федерація футболу готова допомогти з проведенням матчів чемпіонату України з футболу.
Джерело: президент Італійської федерації з футболу Габріеле Гравіна
Пряма мова Гравіна: "Ми готові прийняти українських біженців та провести матчі.
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Я важко переживаю українське питання, як і всі, хто поважає життя та людську гідність.
Футбол демонструє єдність, якої раніше не було. Цей вид спорту є феноменом сильної соціальної єдності. Ми об’єднані та послідовні, і кричимо "ні" війні".
Деталі: Усі футбольні турніри та спортивні змагання в Україні призупинені через повномасштабну війну РФ проти України.
ВІДЕО ДНЯ
Чемпіонат України з футболу призупинили 24 лютого в день початку повномасштабного наступу окупаційних військ РФ на Україну.
Передісторія:
- Андрій Шевченко закликав звертатися до росіян та просити їх зупинити свою владу від ведення злочинної війни проти України.
- Російський олігарх Роман Абрамович пообіцяв скерувати кошти, виручені від продажу англійського футбольного клубу "Челсі" на гуманітарну допомогу українцям, постраждалим від бойових дій російських окупантів. Клуб Абрамович вимушений продати через запроваджені проти нього санкції.
- 28 лютого глядачі на стадіоні в Лісабоні зустріли оваціями та прапорами України футболіста Романа Яремчука, який є членом португальського ФК "Бенфіка". Так само глядачі зустріли і вихід українського футболіста Олександра Зінченка спільно з іншими гравцями "Манчестер Сіті".
- 25 лютого УЄФА перенесла фінал Чемпіонату світу з футболу із Санкт-Петербурга до Парижа через початок російської повномасштабної війни проти України.