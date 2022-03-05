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Управління ЗАЕС контролює Україна – радник міністра внутрішніх справ

Субота, 5 березня 2022, 01:35
ЗАЕС, фото Getty Images

Управління Запорізькою АЕС знаходиться під контролем України.

Джерело: Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, цитує Суспільне

Деталі: Управління Запорізькою атомною електростанцією у місті Енергодар Запорізької області "знаходиться в українських руках".

При цьому, за словами Денисенка, росіяни контролюють периметр АЕС.

Також падник додав, що в ході нічних боїв у місті загинуло троє бійців Нагвардії України.

Пряма мова: "Ситуація в Енергодарі динамічно змінюється. Весь час інформація оновлюється".

Нагадаємо: Територія Запорізької атомної електростанції вранці 4 березня була захоплена російськими військами, вони контролюють адмінбудівлі та прохід на станцію.

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Передісторія:

  • У ніч на 4 березня ядерна безпека на Запорізькій АЕС була порушена, реактори опинилися в небезпеці через обстріли російських військових і пожежу.
  • Пожежників не допускали на гасіння пожежі, що виникла внаслідок боїв, але згодом допустили – і о 06:20 пожежу загасили
  • Президент Володимир Зеленський звернувся до світової спільноти і заявив, що ніхто ніколи не обстрілював атомні енергостанції, росіяни шантажують вибухом і світові загрожує глобальна катастрофа.
  • В Енергодарі – 6 енергоблоків, тоді як на Чорнобильській АЕС у 1986 році вибухнув один. Загалом в Україні 15 атомних блоків.

Теми: ЗАЕСвійнаЗапорізька область
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