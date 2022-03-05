Управління ЗАЕС контролює Україна – радник міністра внутрішніх справ
Субота, 5 березня 2022, 01:35
Управління Запорізькою АЕС знаходиться під контролем України.
Джерело: Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, цитує Суспільне
Деталі: Управління Запорізькою атомною електростанцією у місті Енергодар Запорізької області "знаходиться в українських руках".
При цьому, за словами Денисенка, росіяни контролюють периметр АЕС.
Також падник додав, що в ході нічних боїв у місті загинуло троє бійців Нагвардії України.
Пряма мова: "Ситуація в Енергодарі динамічно змінюється. Весь час інформація оновлюється".
Нагадаємо: Територія Запорізької атомної електростанції вранці 4 березня була захоплена російськими військами, вони контролюють адмінбудівлі та прохід на станцію.
Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"
Передісторія:
- У ніч на 4 березня ядерна безпека на Запорізькій АЕС була порушена, реактори опинилися в небезпеці через обстріли російських військових і пожежу.
- Пожежників не допускали на гасіння пожежі, що виникла внаслідок боїв, але згодом допустили – і о 06:20 пожежу загасили.
- Президент Володимир Зеленський звернувся до світової спільноти і заявив, що ніхто ніколи не обстрілював атомні енергостанції, росіяни шантажують вибухом і світові загрожує глобальна катастрофа.
- В Енергодарі – 6 енергоблоків, тоді як на Чорнобильській АЕС у 1986 році вибухнув один. Загалом в Україні 15 атомних блоків.