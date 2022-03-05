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The Washington Post видалить імена авторів з Росії через закон про "фейки"

Олена РощінаСубота, 5 березня 2022, 05:52

Видання "The Washington Post" вирішило видалити імена авторів та інші вихідні дані з матеріалів своїх кореспондентів у Росії.

Джерело: журналіст видання Пол Фархі у Twitter

Пряма мова: "У відповідь на погрози Путіна журналістам у Росії The Washington Post видалить підписи й дати з матеріалів, підготовлених нашими журналістами у Росії. Мета – забезпечити безпеку персоналу".

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Деталі: Таке рішення редакція ухвалила через новий закон про кримінальну відповідальність за поширення "фейків" про війну.

Фархі зазначив, що "ніколи такого не бачив".

Передісторія:

  • 4 березня Держдума Росії у третьому та заключному читанні ухвалила законопроект, який передбачає покарання за "хибну" інформацію про російських військових в Україні. За свідомо неправдиві фейки, які спричинили тяжкі наслідки, – від 10 до 15 років позбавлення волі.
  • Низка нейтральних та опозиційних ЗМІ у Росії призупиняють свою роботу через цей закон, зокрема, "Дождь", "Эхо Москвы",й Znak.com. Видання "Новая газета" змінить тематику: видалить усі матеріали про війну і писатиме лише про наслідки для РФ. 
  • Раніше Роскомнагляд зажадав видалити матеріали "Новой газети", "Медіазони", телеканалу "Дождь" та інших ЗМІ, де розповідається правда про вторгнення російських військ в Україну і те, що відбувається, називається війною, вторгненням чи нападом.
  • Bloomberg News, американські мовники CNN та CBS News, австралійський мовник ABC News, канадський CBC призупиняють роботу у Росії після ухвалення там закону про "фейки".

Теми: ЗМІРосіявійна
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