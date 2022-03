The Washington Post видалить імена авторів з Росії через закон про "фейки"

Видання "The Washington Post" вирішило видалити імена авторів та інші вихідні дані з матеріалів своїх кореспондентів у Росії.

Джерело: журналіст видання Пол Фархі у Twitter

Пряма мова: "У відповідь на погрози Путіна журналістам у Росії The Washington Post видалить підписи й дати з матеріалів, підготовлених нашими журналістами у Росії. Мета – забезпечити безпеку персоналу".

Деталі: Таке рішення редакція ухвалила через новий закон про кримінальну відповідальність за поширення "фейків" про війну.

Фархі зазначив, що "ніколи такого не бачив".

Some internal news: In response to Putin’s threats against reporters in Russia, the @washingtonpost will remove bylines and datelines from stories produced by our journalists in Russia. Goal is to ensure staff’s safety.



Been around a while. Never seen anything like this.