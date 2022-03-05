Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Російські загарбники все ще контролюють периметр Енергодара – мер міста

Альона Мазуренко Субота, 5 березня 2022, 18:32
Російські загарбники все ще контролюють периметр Енергодара – мер міста
фото: ЗОДА

Російські загарбники все ще контрулюють периметр міста Енергодар у Запорізькій області та знаходяться на АЕС.

Джерело: міський голова Енергодара Дмитро Орлов, голова Запорізької ОДА Олександр Старух

Орлов повідомив, що інформація, яку раніше опублікували в ОДА, про те що росіяни покинули місто, не відповідає дійсності і ворог все ще контролює периметр міста.

Реклама:

Пряма мова Орлова: "На жаль інформація про те, що російські війська повністю полишили Енергодар, не відповідає дійсності. Зараз вони контролюють периметр міста та знаходяться на АЕС".

Деталі: За словами Орлова, міська влада організовує правопорядок, життєзабезпечення та господарчу діяльність всіх служб Енергодара.

Раніше Старух повідомив, що російські загарбники покинули Енергодар: "Російські війська з міста вийшли, знову відновлено контроль всіх органів влади, керівник місцевої влади на місці.

ВІДЕО ДНЯ

Правда, ніч провели страшну, там пограбували все, просто армія гопників. То за телефон вбили у Бердянську, то ноутбуки вкрали. Навіщо їм в полі ноутбук, взагалі не зрозуміло. Відновлена робота, є певні потреби. Зараз будемо намагатися зробити гумконвої та доставити пальне в Енергодар". 

Про ситуацію на Запорізькій АЕС Старух не говорив.

Передісторія:

  • Станом на 15.00 повідомлялося, що законна влада Енергодару повернулися до будівлі виконкому, місто патрулюватимуть місцеві мешканці, проте безпечна евакуація для енергодарців поки неможлива.
  • Проти ночі 4 березня "кадировці" – підрозділ росгвардії з Чечні – влаштували стрілянину та обстрілювали будівлю ЗАЕС, через що виникла пожежа. На станції оголосили загрозу ядерної катастрофи.
  • Пізніше ЗАЕС перейшла під контроль російсько-окупаційних загонів "кадировців".
  • Радник глави МВС Вадим Денисенко повідомив, що у боях в Енергодарі загинули троє нацгвардійців.
  • В Офісі президента України вважають, що російське командування знало, чим загрожує цілій Європі масштабна танкова атака Запорізької атомної станції.
  • Станом на ранок 4 березня на станції працював лише один реактор. 

Теми: Запорізька областьвійнаАЕСРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Запорізька область
ЗСУ виснажили росіян у районі Роботиного для прориву 1-ї лінії оборони – розвідка Естонії
СБУ затримала снайпера, який мав убити командування ЗСУ у Запорізькій області 9 травня
Російських військових, які відмовляються іти в бій, карають ямою і морять голодом − Маляр
Останні новини
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР причетне до атак дронів на Липецьку та Волгоградську області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
Усі новини...
Реклама: