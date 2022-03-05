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Російські загарбники все ще контролюють периметр Енергодара – мер міста

Мазуренко Альона Субота, 5 березня 2022, 19:32
фото: ЗОДА

Російські загарбники все ще контрулюють периметр міста Енергодар у Запорізькій області та знаходяться на АЕС.

Джерело: міський голова Енергодара Дмитро Орлов, голова Запорізької ОДА Олександр Старух

Орлов повідомив, що інформація, яку раніше опублікували в ОДА, про те що росіяни покинули місто, не відповідає дійсності і ворог все ще контролює периметр міста.

Пряма мова Орлова: "На жаль інформація про те, що російські війська повністю полишили Енергодар, не відповідає дійсності. Зараз вони контролюють периметр міста та знаходяться на АЕС".

Деталі: За словами Орлова, міська влада організовує правопорядок, життєзабезпечення та господарчу діяльність всіх служб Енергодара.

Раніше Старух повідомив, що російські загарбники покинули Енергодар: "Російські війська з міста вийшли, знову відновлено контроль всіх органів влади, керівник місцевої влади на місці.

Правда, ніч провели страшну, там пограбували все, просто армія гопників. То за телефон вбили у Бердянську, то ноутбуки вкрали. Навіщо їм в полі ноутбук, взагалі не зрозуміло. Відновлена робота, є певні потреби. Зараз будемо намагатися зробити гумконвої та доставити пальне в Енергодар". 

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Про ситуацію на Запорізькій АЕС Старух не говорив.

Передісторія:

  • Станом на 15.00 повідомлялося, що законна влада Енергодару повернулися до будівлі виконкому, місто патрулюватимуть місцеві мешканці, проте безпечна евакуація для енергодарців поки неможлива.
  • Проти ночі 4 березня "кадировці" – підрозділ росгвардії з Чечні – влаштували стрілянину та обстрілювали будівлю ЗАЕС, через що виникла пожежа. На станції оголосили загрозу ядерної катастрофи.
  • Пізніше ЗАЕС перейшла під контроль російсько-окупаційних загонів "кадировців".
  • Радник глави МВС Вадим Денисенко повідомив, що у боях в Енергодарі загинули троє нацгвардійців.
  • В Офісі президента України вважають, що російське командування знало, чим загрожує цілій Європі масштабна танкова атака Запорізької атомної станції.
  • Станом на ранок 4 березня на станції працював лише один реактор. 

Теми: Запорізька областьвійнаАЕСРосія
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