Російські загарбники все ще контролюють периметр Енергодара – мер міста

Російські загарбники все ще контрулюють периметр міста Енергодар у Запорізькій області та знаходяться на АЕС.

Джерело: міський голова Енергодара Дмитро Орлов, голова Запорізької ОДА Олександр Старух

Орлов повідомив, що інформація, яку раніше опублікували в ОДА, про те що росіяни покинули місто, не відповідає дійсності і ворог все ще контролює периметр міста.

Пряма мова Орлова: "На жаль інформація про те, що російські війська повністю полишили Енергодар, не відповідає дійсності. Зараз вони контролюють периметр міста та знаходяться на АЕС".

Деталі: За словами Орлова, міська влада організовує правопорядок, життєзабезпечення та господарчу діяльність всіх служб Енергодара.

Раніше Старух повідомив, що російські загарбники покинули Енергодар: "Російські війська з міста вийшли, знову відновлено контроль всіх органів влади, керівник місцевої влади на місці.

Правда, ніч провели страшну, там пограбували все, просто армія гопників. То за телефон вбили у Бердянську, то ноутбуки вкрали. Навіщо їм в полі ноутбук, взагалі не зрозуміло. Відновлена робота, є певні потреби. Зараз будемо намагатися зробити гумконвої та доставити пальне в Енергодар".

Про ситуацію на Запорізькій АЕС Старух не говорив.

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