Група хакерів Anonymous "поклали" сайт ФСБ РФ
Субота, 5 березня 2022, 20:54
Міжнародна група хакерів Anonymous припинила роботу вебсайту російської федеральної служби безпеки.
Джерело: twitter-сторінка Anonymous
Деталі: При переході за адресою сайту з’являється повідомлення про помилку.
Імовірно, хакери провели Ddos-атаку на сайт ФСБ.
Довідково: Anonymous – це міжнародна група хакерів та кіберфахівців, які з політичних міркувань борються в кіберпросторі з урядами країн світу, політичними структурами та елітами.
Передісторія:
- Після початку повномасштабної війни Росії проти України, група Anonymous оголосила кібервійну російським урядовцям, політикам та державним пропагандистам.
- Хакери зламали сайт російського міністерства оборони та розповсюдили особисті дані працівників окупаційного відомства.
- 26 лютого завдяки діям хакерів "лягли" сайти Кремля, Роскомнагляду, міноборони, міністерства закордонних справ, низки державних новинних агенцій, а на державних телеканалах увімкнули українську музику. також хакери зламали вебсайт уряду Чеченської республіки, керівництво якої підтримує Путіна та російську війну проти України.
- 5 березня російська влада погрожувала компанії Apple великими штрафами через те, що на її мапах для користувачів російське міністерство оборони позначене як "Міністерство Фашизму Російської Федерації". Однак, перед цим 1 березня Apple припинила продаж своїх продуктів на російській території та відключила систему оплати Apple Pay для російських користувачів.
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