Група хакерів Anonymous "поклали" сайт ФСБ РФ

Міжнародна група хакерів Anonymous припинила роботу вебсайту російської федеральної служби безпеки.

Джерело: twitter-сторінка Anonymous

Деталі: При переході за адресою сайту з’являється повідомлення про помилку.

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Імовірно, хакери провели Ddos-атаку на сайт ФСБ.

Довідково: Anonymous – це міжнародна група хакерів та кіберфахівців, які з політичних міркувань борються в кіберпросторі з урядами країн світу, політичними структурами та елітами.

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